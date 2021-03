Trzy lata na wejście do strefy euro. Ambitny plan bułgarskiego rządu

Bułgarski rząd zamierza wejść do strefy euro z dniem 1 stycznia 2024 roku - podano w opublikowanym przez resort finansów dokumencie w sprawie przygotowań Bułgarii do członkostwa w unii walutowej. "Nie ma gwarancji, że tak się stanie" - stwierdził portal Mediapool.

Bułgaria została włączona 10 lipca 2020 r. w istniejący od 1979 r. i dostosowany do obecnej sytuacji Mechanizm kursów walutowych ERM II, który służy stabilizacji walut krajów członkowskich przed wejściem do strefy euro. Od 1 stycznia 1999 r. w systemie ERM II znajduje się korona duńska. Chorwacka kuna weszła do ERM II w tym samym czasie co bułgarski lew.