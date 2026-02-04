Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada

shutterstock_2593925179
Bułgaria wchodzi do strefy euro
Źródło: Reuters
Od stycznia Bułgaria jest członkiem strefy euro. Czy po wprowadzeniu nowej waluty wzrosły tam ceny? Na to pytanie odpowiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór i stwierdził, że to "typowa dezinformacja".

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy sugerujące, że po wprowadzeniu euro w Bułgarii ceny gwałtownie wzrosły. Jednym z autorów takich stwierdzeń był europoseł PiS Daniel Obajtek, który w opublikowanym wideo przekonywał, że "wdrożono euro i mamy już efekty - trzydziestoprocentowy wzrost cen".

Rzecznik MSZ o cenach w Bułgarii

Na te słowa zareagowali ekonomiści, a nawet przedstawiciele polskiego rządu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór napisał: "W Bułgarii po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? To typowa dezinformacja!".

Dodał też: "Sprawdziłem styczniową inflację m/m w Bułgarii i rzeczywiście wzrosły... o 0,7 proc., ale przed rokiem było to 2 proc. Przykładem był drogi chleb - okazuje się, że zdrożał, bo skończyła się promocja".

W tym przypadku rzecznik MSZ podał dane dotyczące inflacji CPI miesiąc do miesiąca - czyli wzrost cen w porównaniu z poprzednim miesiącem, na przykład o ile wzrosły ceny w styczniu 2026 w porównaniu z grudniem 2025.

Czytaj też: Gwałtowny wzrost cen. Niepokojące problemy po zmianie waluty

Dane przeczą sensacji

Wewiór przypomniał również, że podobne obawy towarzyszyły wprowadzaniu euro w innych krajach regionu. "Litwa: w styczniu 2015 roku, kiedy weszła do strefy euro, ceny spadły o 1,3 proc. (głównym powodem były spadki cen energii). Słowacja: po wprowadzeniu euro w styczniu 2009 roku inflacja miesiąc do miesiąca wyniosła 0,4 proc." - wyliczał.

Informacjom o "trzydziestoprocentowym wzroście cen chleba" przyjrzał się wcześniej ekonomista Marek Tatała z Fundacji Wolności Gospodarczej. "Chleb 'Franzella Simid' faktycznie zdrożał między 31 grudnia a 2 stycznia. Przez euro? Nie. Koniec promocji w sieci Fantastico. Cena wróciła do poziomu z 16 grudnia" - napisał.

Dodał również, że według danych Narodowego Instytutu Statystycznego Bułgarii ceny ogółem wzrosły w styczniu jedynie o 0,7 proc. "Wystarczyło poczekać na dane, zamiast straszyć i się kompromitować" - skomentował ekonomista.

Bułgarski urząd statystyczny NSI podał, że w styczniu inflacja CPI wyniosła w Bułarii 0,7 proc. mdm (w porównaniu z grudniem 2025) oraz 3,6 proc. rdr (w porównaniu ze styczniem 2025). Przypomniał też, że w grudniu 2025 inflacja wyniosła 5 proc. rdr, choć w ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł tylko 0,1 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Najnowsze
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
Z kraju

Euro w Bułgarii

1 stycznia 2026 roku Bułgaria weszła do strefy euro jako jej 21. członek. Do końca stycznia obowiązywał okres podwójnego obiegu - można było płacić zarówno w lewach, jak i w euro. Od 1 lutego jedyną oficjalną walutą Bułgarii jest euro.

Lew, używany od końca XIX wieku, był powiązany z euro od 1999 roku. Bułgaria uczestniczyła w mechanizmie ERM II od 2020 roku, a w lipcu 2025 Parlament Europejski potwierdził spełnienie przez kraj kryteriów konwergencji dotyczących m.in. inflacji i stabilności finansów publicznych.

Lewy można wymieniać bez prowizji w bankach i wybranych urzędach pocztowych do 30 czerwca 2026 roku.

Społeczeństwo jest w sprawie euro podzielone - część obywateli obawia się wzrostu cen, zwłaszcza w usługach i handlu. Firmy muszą dostosować systemy księgowe i umowy, jednak większość przedsiębiorstw popiera wprowadzenie wspólnej waluty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
BułgariaStrefa euroMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Zobacz także:
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Najnowsze
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
Z kraju
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
Ze świata
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
Turystyka
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
Dla seniora
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Najnowsze
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
Tech
nowy jork usa shutterstock_2670566755
Spór o kluczową inwestycję. Administracja Trumpa pozwana
Ze świata
lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
Pieniądze
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
Rynki
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
Pieniądze
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
Najnowsze
shutterstock_2714899109
Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony
Ze świata
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"
Łukasz Figielski
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica