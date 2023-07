Odkryto duże złoża gazu

czytaj dalej

Posłowie odrzucili poprawki senatorów do ustawy wprowadzającej na stałe tak zwaną czternastą emeryturę. Zaproponowane przez Senat zmiany zakładały między innymi mechanizm waloryzacji kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Ustawa trafi teraz do prezydenta.