Kolejny unijny kraj chce przyjąć euro

Bułgaria podtrzymuje chęć przyjęcia euro od 1 stycznia 2024 roku - poinformowali przedstawiciele tamtejszego rządu i banku centralnego. Bułgaria, jeden z najbiedniejszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w lipcu ubiegłego roku została przyjęta wraz z Chorwacją do mechanizmu ERM II. To obowiązkowy etap przed przystąpieniem do strefy euro.

Bułgaria chce przyjąć euro

W ramach przygotowania do przyjęcia euro bułgarska waluta powinna przejść skutecznie udział w mechanizmie walutowym ERM II, zwanym też "poczekalnią do strefy euro", co najmniej do lipca 2022 roku. Oprócz tego potrzebne będą pozytywne oceny Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Niezbędna będzie również zgoda państw strefy euro.