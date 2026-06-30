Ze świata Budował wizerunek wroga reżimu, wyłudził ogromne pieniądze. Były miliarder skazany na 30 lat więzienia Oprac. Paulina Karpińska |

Kim Dzong Un z żoną Ri Sol Dzu przywitali chińską delegację w Pjongjangu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: CARLO ALLEGRI/Reuters/Forum

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Guo Wengui był potentatem rynku nieruchomości, a w 2017 roku uciekł z Chin do USA. W Stanach dał się poznać jako krytyk Partii Komunistycznej. Znany był m.in. jako Miles Guo i Ho Wan Kwok. Teraz został skazany za wymuszenia, oszustwa i pranie pieniędzy. Sąd w Nowym Jorku uznał, że były miliarder "wykorzystywał osoby dążące do demokratycznych zmian w Chinach" i wyłudził od nich pieniądze - poinformował brytyjski portal.

Były chiński miliarder skazany na 30 lat więzienia

W trakcie ogłaszania wyroku sala sądowa była wypełniona jego zwolennikami - relacjonował BBC.

- Zamiast wykorzystać liczne, legalne możliwości, jakie przed nim stały, Guo nadużył zaufania tysięcy osób dla własnej chciwości - stwierdził prokurator USA Sean S. Buckley.

Dodał też: - Wyrok pokazuje, że sława i bogactwo nie stawiają nikogo ponad prawem, a oszuści wykorzystujący rodziny dla własnego zysku poniosą poważne konsekwencje.

Guo Wengui był znany również jako Miles Guo and Ho Wan Kwok Źródło zdjęcia: CARLO ALLEGRI/Reuters/Forum

Majątek Guo. Na tym dorobił się fortuny

Guo zbił majątek jako deweloper jeszcze przed ucieczką z Chin i utrzymywał bliskie relacje z władzami. O azyl w USA wystąpił jednak po tym, jak wysokiej rangi chińscy urzędnicy oskarżyli go o korupcję. Po wyemigrowaniu do Stanów stał się krytykiem komunistycznych władz w Chinach i zdobył szerokie grono zwolenników wśród chińskiej diaspory w USA.

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Prokuratorzy twierdzili, że Guo zebrał od swoich internetowych zwolenników ponad miliard dolarów, oferując im w latach 2018-2023 inwestycje i projekty powiązane z kryptowalutami. Według śledczych środki te finansowały jego wystawny styl życia, w tym rezydencję o powierzchni 4,6 tys. m kw, Lamborghini warte około 1 mln dolarów oraz jacht o wartości 37 mln dolarów.

Relacja z byłym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa

Guo zaprzeczał zarzutom i twierdził, że środki przeznaczono na działalność polityczną.

Utrzymywał również kontakty z innymi krytykami władz w Pekinie, w tym ze Stevem Bannonem, byłym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj często występowali razem w materiałach publikowanych w internecie, a w 2020 roku rozpoczęli kampanię pod nazwą Nowe Państwo Federalne Chin, której celem było obalenie Komunistycznej Partii Chin.

Jeszcze w tym samym roku Bannon został zatrzymany na jachcie Guo w stanie Connecticut. W odrębnej sprawie usłyszał zarzuty oszustwa, dotyczące rzekomego wyłudzania pieniędzy od darczyńców finansujących budowę muru na granicy USA z Meksykiem przez organizację non profit. Bannon przyznał się przed sądem na Manhattanie do winy w sprawie oszustwa pierwszego stopnia i został skazany na trzy lata w zawieszeniu.

Równolegle postawiono mu zarzuty federalne związane z kampanią "We Build the Wall" (Budujemy mur - red.) , jednak postępowanie zostało wstrzymane po tym, jak w ostatnich godzinach swojej pierwszej kadencji prezydent Donald Trump ułaskawił Bannona.

BBC zwróciło się do przedstawicieli Guo o komentarz, ale do momentu publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

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