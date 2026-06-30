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Budował wizerunek wroga reżimu, wyłudził ogromne pieniądze. Były miliarder skazany na 30 lat więzienia

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Guo Wengui, znany również jako Miles Kwok
Kim Dzong Un z żoną Ri Sol Dzu przywitali chińską delegację w Pjongjangu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: CARLO ALLEGRI/Reuters/Forum
Były chiński miliarder Guo Wengui został w USA skazany na 30 lat więzienia za oszustwo finansowe - podał portal stacji BBC.

Guo Wengui był potentatem rynku nieruchomości, a w 2017 roku uciekł z Chin do USA. W Stanach dał się poznać jako krytyk Partii Komunistycznej. Znany był m.in. jako Miles Guo i Ho Wan Kwok. Teraz został skazany za wymuszenia, oszustwa i pranie pieniędzy. Sąd w Nowym Jorku uznał, że były miliarder "wykorzystywał osoby dążące do demokratycznych zmian w Chinach" i wyłudził od nich pieniądze - poinformował brytyjski portal.

Były chiński miliarder skazany na 30 lat więzienia

W trakcie ogłaszania wyroku sala sądowa była wypełniona jego zwolennikami - relacjonował BBC.

- Zamiast wykorzystać liczne, legalne możliwości, jakie przed nim stały, Guo nadużył zaufania tysięcy osób dla własnej chciwości - stwierdził prokurator USA Sean S. Buckley.

Dodał też: - Wyrok pokazuje, że sława i bogactwo nie stawiają nikogo ponad prawem, a oszuści wykorzystujący rodziny dla własnego zysku poniosą poważne konsekwencje.

Guo Wengui był znany również jako Miles Guo and Ho Wan Kwok
Guo Wengui był znany również jako Miles Guo and Ho Wan Kwok
Źródło zdjęcia: CARLO ALLEGRI/Reuters/Forum
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Majątek Guo. Na tym dorobił się fortuny

Guo zbił majątek jako deweloper jeszcze przed ucieczką z Chin i utrzymywał bliskie relacje z władzami. O azyl w USA wystąpił jednak po tym, jak wysokiej rangi chińscy urzędnicy oskarżyli go o korupcję. Po wyemigrowaniu do Stanów stał się krytykiem komunistycznych władz w Chinach i zdobył szerokie grono zwolenników wśród chińskiej diaspory w USA.

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Prokuratorzy twierdzili, że Guo zebrał od swoich internetowych zwolenników ponad miliard dolarów, oferując im w latach 2018-2023 inwestycje i projekty powiązane z kryptowalutami. Według śledczych środki te finansowały jego wystawny styl życia, w tym rezydencję o powierzchni 4,6 tys. m kw, Lamborghini warte około 1 mln dolarów oraz jacht o wartości 37 mln dolarów.

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Relacja z byłym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa

Guo zaprzeczał zarzutom i twierdził, że środki przeznaczono na działalność polityczną.

Utrzymywał również kontakty z innymi krytykami władz w Pekinie, w tym ze Stevem Bannonem, byłym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj często występowali razem w materiałach publikowanych w internecie, a w 2020 roku rozpoczęli kampanię pod nazwą Nowe Państwo Federalne Chin, której celem było obalenie Komunistycznej Partii Chin.

Jeszcze w tym samym roku Bannon został zatrzymany na jachcie Guo w stanie Connecticut. W odrębnej sprawie usłyszał zarzuty oszustwa, dotyczące rzekomego wyłudzania pieniędzy od darczyńców finansujących budowę muru na granicy USA z Meksykiem przez organizację non profit. Bannon przyznał się przed sądem na Manhattanie do winy w sprawie oszustwa pierwszego stopnia i został skazany na trzy lata w zawieszeniu.

Równolegle postawiono mu zarzuty federalne związane z kampanią "We Build the Wall" (Budujemy mur - red.) , jednak postępowanie zostało wstrzymane po tym, jak w ostatnich godzinach swojej pierwszej kadencji prezydent Donald Trump ułaskawił Bannona.

BBC zwróciło się do przedstawicieli Guo o komentarz, ale do momentu publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

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DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
Źródło: BBC
Tagi:
ChinyoszustwoMiliarderzyUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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