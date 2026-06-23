Ze świata Brexit zmienił wszystko. "Wcześniej Polak mógł po prostu wyjechać i podjąć pracę" Łukasz Figielski |

23 czerwca 2026 roku minęło dziesięć lat od referendum, w wyniku którego Wielka Brytania opuściła Unię Europejską Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNAH MCKAY

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Za sprawą referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku brytyjskie członkostwo w Unii Europejskiej formalnie zakończyło się 31 stycznia roku 2020. Od 2021 roku - po okresie przejściowym - obowiązuje umowa przewidująca zerowe cła i brak ograniczeń ilościowych w handlu. Nie wszystko pozostało jednak po staremu.

- To nie jest już handel w ramach jednolitego rynku. Pojawiły się deklaracje celne, kontrole graniczne, dokumentacja VAT, certyfikaty sanitarne i fitosanitarne oraz większe koszty administracyjne - wylicza w rozmowie z TVN24+ Sebastian Sajnóg z PIE.

Ekspert PIE podkreśla, że to "szczególnie mocno uderzyło w mniejsze firmy, bo dla nich stały koszt obsługi eksportu jest relatywnie dużo większy".

Strat po stronie brytyjskiej jest jednak więcej.