Funty, uncje, galony. Wielka Brytania powraca do imperialnych miar

W Wielkiej Brytanii w sklepach i na straganach powrócą towary ważone wyłącznie w funtach i uncjach, czego zakazywała Unia Europejska - zapowiedział rząd. Powrót imperialnych miar ma charakter symboliczny, ale brytyjskie media zwracają uwagę, że to od takich pozornie drobnych spraw zaczęto w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy poważnie mówić o wystąpieniu z Unii Europejskiej.

W piątek rzecznik rządu, odnosząc się do zarzutów opozycji, że rząd stracił kontakt z rzeczywistością, skoro zajmuje się teraz takimi sprawami, podkreślił, iż funty i uncje są tylko małą częścią szerszej deregulacji, która pomoże gospodarce.

Brexit - powrót do dawnych miar

Powrót imperialnych miar faktycznie ma charakter symboliczny, ale brytyjskie media zwracają uwagę, że to od takich pozornie drobnych spraw zaczęto w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy poważnie mówić o wystąpieniu z UE. Gazety "The Times" i "i" przypomniały w piątek Stevena Thoburna, sklepikarza z Sunderland, który w 2001 r. został aresztowany i skazany za złamanie ustawy o miarach i wagach, po tym, jak działający incognito inspektorzy, kupując od niego kiść bananów za 34 pensy, przyłapali go na używaniu wyłącznie tradycyjnych miar, a nie narzuconych przez UE metrycznych.