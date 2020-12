Alkohol, tytoń, przewóz żywności, podróż ze zwierzętami. Zmiany od stycznia

Nowe limity dotyczące wartości i ilości towarów przewożonych w bagażu osobistym oraz nowe zasady przewozu zwierząt - to zmiany, które czekają osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do Polski. Od 1 stycznia podróżni przybywający z tego kierunku będą podlegali takim samym przepisom, jak podróżni spoza Unii Europejskiej.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że zmiany nie dotyczą podróżnych z Irlandii Północnej, ponieważ w tym zakresie będzie ona traktowana jak państwo członkowskie UE.

Limit wartości towarów

Resort przypomniał, że towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających do Polski z państw trzecich, a więc od 1 stycznia 2021 roku także z Wielkiej Brytanii, są zwolnione z należności celno-podatkowych: w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro, a w transporcie drogowym lub kolejowym – do równowartości 300 euro.

Do tych wartości nie wlicza się bagażu osobistego, produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego, a w przypadku pojazdów silnikowych - wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego); tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat.

Limit ilości towarów

Jeżeli tytoń i wyroby tytoniowe są przywożone w transporcie lotniczym lub morskim, z należności celno-podatkowych zwolnione są: do 200 sztuk papierosów lub do 100 sztuk cygaretek (o masie nie większej niż 3g/sztukę), lub do 50 sztuk cygar, albo do 250 gramów tytoniu do palenia.

Jeżeli tytoń i wyroby tytoniowe są przywożone w transporcie drogowym lub kolejowym, z należności celno-podatkowych zwolnione są: do 40 sztuk papierosów lub do 2 sztuk cygaretek, lub 10 sztuk cygar, albo 50 gramów tytoniu do palenia.

W przypadku alkoholu i napojów alkoholowych z należności celno-podatkowych zwolniony jest: 1 litr alkoholu etylowego o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 procent (np. wódka) albo łącznie 2 litry alkoholu etylowego i napojów fermentowanych, wina musującego i wyrobów pośrednich o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 procent, np. likiery (zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.). Ponadto z należności celno-podatkowych zwolnione są: 4 litry wina niemusującego i 16 litrów piwa.

Cła i podatków nie płaci się też w przypadku przywiezienia w transporcie lotniczym lub morskim do 50 mililitrów płynu do papierosów elektronicznych i do 10 mililitrów w transporcie drogowym lub kolejowym. W przypadku wyrobów nowatorskich jest to do 0,04 kilograma w transporcie lotniczym lub morskim i do 0,008 kilograma w transporcie drogowym lub kolejowym.

Podróż ze zwierzętami

Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do Polski ze zwierzętami (w celach niehandlowych) od 1 stycznia powinny prawidłowo oznakować zwierzę, posiadać ważne szczepienie przeciw wściekliźnie, a także świadectwo zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE). Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

W przypadku przewożenia zwierząt towarzyszących z Polski i innych krajów UE do Wielkiej Brytanii, konieczne jest ich prawidłowe oznakowanie, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie i paszport UE zwierzęcia.

Przewóz żywności

Resort finansów podkreśla, że od 1 stycznia Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo trzecie także w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych. Z Wielkiej Brytanii do UE nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających. Ograniczenia dotyczą też wwozu roślin i produktów roślinnych.

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, podróżni z krajów trzecich, w tym od 1 stycznia z Wielkiej Brytanii, nie mogą przewozić do krajów UE żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.

Ministerstwo przypomniało też zasady dotyczące przewożenia dzieł sztuki. Osoby wywożące z Polski dzieła sztuki mają obowiązek uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dla zabytków spełniających odpowiednie kryterium kategorii, wieku i wartości. Ponadto od 28 grudnia 2020 r. zabrania się wprowadzania do UE określonych dóbr kultury, jeśli zostały one nielegalnie wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte.

Przywóz do UE, jak i wywóz z niej okazów gatunków zagrożonych wyginięciem może odbywać się jedynie na podstawie odpowiedniej dokumentacji CITES, która musi być przedstawiona do granicznej kontroli przeprowadzanej przez organ celny. Okazem CITES są zarówno żywe zwierzęta i rośliny, jak i wyroby z nich wykonane czy pochodne zawarte np. w kosmetykach. Nielegalny przywóz przez granicę UE okazów CITES, na terenie Polski jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tax Free

Podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury Tax Free i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, od 1 stycznia będą traktowani jak obywatele państw trzecich. To oznacza, że będzie im przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym. Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku będzie posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami państwa członkowskiego, z terytorium którego nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej będzie traktowana jako państwo członkowskie UE, nie będą mogli korzystać z procedury Tax Free - poinformował resort finansów.

