Podróż, praca, prawo jazdy, ubezpieczenie zdrowotne. 15 pytań o brexit

Co trzeba wiedzieć o podróży do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021? Czy honorowana będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy brytyjskie prawo jazdy będzie uznawane w Polsce? Czy Polska będzie uznawała wykształcenie uzyskane w Wielkiej Brytanii? Wyjaśniamy.

Od 1 lutego 2020 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym Wielka Brytania nadal traktowana jest jako państwo członkowskie z zachowaniem zasadniczo wszelkich praw i obowiązków. Okres ten skończy się jednak wraz z końcem grudnia.

1. Czy po wyjściu z Unii Europejskiej będzie można wjechać i wyjechać z Wielkiej Brytanii korzystając jedynie z polskiego dowodu osobistego?

Do Wielkiej Brytanii będzie można wjechać z dowodem osobistym do 30 września 2021 roku, a osoby posiadające status osiedlonego do końca 2025 roku.

Na antenie TVN24 BiS radca prawny z KPMG Przemysław Kamil Rosiak mówił, że sytuacja będzie wyglądać tak samo w przypadku podróży z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

2. Co z przyjazdem wakacyjnym do Wielkiej Brytanii lub w celu odwiedzenia rodziny?

Przyjazd na pobyt nieprzekraczający 6 miesięcy nie będzie objęty wymogiem posiadania wizy.

W informacji dotyczącej brexitu zamieszczonej na rządowych stronach zaznaczono, że w przypadku chęci wyjazdu w celach zarobkowych należy zawsze ubiegać się o wizę pracowniczą.

3. Mój partner jest Brytyjczykiem. Na jakich zasadach będzie mógł wjechać do Polski po brexicie?

Obywatele brytyjscy będą mogli spędzić w Polsce i w innych krajach strefy Schengen łącznie do 90 dni w każdym okresie 180 dni w ramach ruchu bezwizowego.

"Pobyty dłuższe niż 90 dni będą wymagały uzyskania wizy krajowej typu D w Ambasadzie RP w Londynie" - czytamy w komunikacie.

4. Czym jest status osoby osiedlonej?

Przemysław Kamil Rosiak na antenie TVN24 BiS wyjaśnił, że umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakłada, że osoby posiadające status osoby osiedlonej będą posiadały "możliwość dalszego działania, takiego jak dotychczas, jakby Wielka Brytania była państwem członkowskim Unii Europejskiej".

- Polacy, którzy zamieszkują w Wielkiej Brytanii powyżej pięciu lat, którzy dostaną, czy już dostali, status osoby osiedlonej będą mogły przebywać w Wielkiej Brytanii jak dotychczas, pracować - wyjaśnił ekspert.

- Inna sytuacja jest osób, które po 1 stycznia 2021 roku będą starały się o wyjazd na studia, do pracy. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że będą już traktowane nie jako obywatele państw Unii Europejskiej, ale będą traktowane jak obywatele z państwa trzeciego. Wielka Brytania będzie mogła wykorzystać swoje przepisy wewnętrzne, regulujące pobyt tych osób - podkreślił ekspert.

5. Mam kartę stałego rezydenta, czy muszę wystąpić o status osiedlonego?

Każdy obywatel UE chcący pozostać w Wielkiej Brytanii po wyjściu z UE musi uzyskać nowy status.

"W przypadku posiadania rezydentury procedura jest bardzo prosta. Osoby posiadające indefinite leave to remain bądź indefinite leave to enter nie mają obowiązku aplikowania w systemie osiedleńczym, jednak jest to rekomendowane w celu potwierdzenia swoich praw" - poinformowano w wyjaśnieniach zamieszczonych na rządowej stronie.

6. Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania statusu osoby osiedlonej?

Przede wszystkim dokument tożsamości, czyli paszport biometryczny lub dowód osobisty. System aplikowania o status osiedlonego będzie automatycznie łączyć się z rejestrem podatkowym Her Majesty Revenue & Customs (odpowiednik polskich urzędów skarbowych) lub rejestrem świadczeń publicznych Department for Work and Pensions (opieka społeczna, jak w polskim ZUS).

"Osoby zatrudnione/ prowadzące działalność w okresie ciągłym przez 5 lat lub pobierające emeryturę/ świadczenia opieki społecznej przez ten czas, powinny uzyskiwać status osiedlonego bez konieczności dostarczania żadnych dokumentów" - czytamy.

Osoby nieposiadające 5-letniego okresu weryfikowalnego w tych rejestrach, będą proszone przez Home Office o dostarczenie dokumentów uzupełniających. Lista dokumentów jest dostępna w serwisie internetowym Home Office.

7. Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 7 lat, ale nie pracuję zawodowo, zajmuje się wychowaniem dzieci, czy muszę się starać o status osiedlonego?

Tak, należy udowodnić, od kiedy mieszka się w Wielkiej Brytanii.

8. Pracuję dorywczo podróżując między Polską a Wielką Brytanią - czy mogę otrzymać status osiedlonego?

Warunkiem uzyskania statusu jest zamieszkiwanie w Wielkiej Brytanii przez 6 miesięcy w ciągu każdego roku.

9. Chce pracować w Wielkiej Brytanii - jak będzie to wyglądać po brexicie?

- Umowa o handlu i współpracy, która została uzgodniona 24 grudnia, przewiduje różnego rodzaju ułatwienia, szczególnie dla firm, które chciałyby wysyłać swoich pracowników do swoich oddziałów w Wielkiej Brytanii. Tam można przebywać do sześciu miesięcy - mówił Przemysław Kamil Rosiak.

- Natomiast, jeżeli my chcielibyśmy przyjechać i poszukać pracy w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia, to musimy to robić zgodnie z przepisami brytyjskimi, także to nie będzie już takie proste jak dotychczas - tłumaczył.

10. Połączenia z Wielkiej Brytanii - czy zapłacimy więcej?

"Od dnia zakończenia okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim dla celów przepisów regulujących świadczenie usług w roamingu UE. Tym samym dostawcy nie będą od 1 stycznia zobowiązani do oferowania usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie analogicznie jak w przypadku innych państw członkowskich tj. zgodnie z zasadą rozliczania usług w roamingu, tak jak w kraju bez naliczania dodatkowych opłat" - wyjaśniła w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes Klaudia Kieliszczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Oznacza to, że klienci mogą zapłacić więcej niż dotychczas za połączenia, SMS-y i MMS-y. Wiele zależy tu jednak od operatorów komórkowych, a podwyżki nie muszą nadejść już 1 stycznia.

11. Czy Polska będzie uznawała wykształcenie uzyskane w Wielkiej Brytanii?

Zgodnie z zamieszczonymi wyjaśnieniami Polska wciąż będzie uznawała wykształcenie uzyskane w Wielkiej Brytanii.

Nie ulegną zmianie tryb i zasady uznawania w Polsce świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych dokumentów o wykształceniu, wydanych przez szkoły i instytucje egzaminacyjne działające w Wielkiej Brytanii.

12. Czy Polska będzie uznawała kwalifikacje zawodowe uzyskane w Wielkiej Brytanii?

Polska wciąż będzie uznawać kwalifikacje zawodowe uzyskane w Wielkiej Brytanii.

"Zależnie od tego, czy zawarta zostanie umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, wykształcenie będzie uznawane na podstawie dodatkowych umów, lub obecnie obowiązujących polskich przepisów (wtedy konieczna będzie nostryfikacja dyplomów i świadectw, a następnie ubieganie się o uznanie uprawnień zawodowych)" - czytamy.

13. Czy po 31 grudnia 2020 karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) straci automatycznie ważność?

Od 1 stycznia 2021 r. polska Karta EKUZ nie będzie honorowana w Wielkiej Brytanii.

"Osoby na stale zamieszkujące Wielką Brytanię przed 31.12.2020 r. będą mogły w dalszym ciągu korzystać z karty EHIC wydanej przez Wielką Brytanię podczas wyjazdów do państw Unii Europejskiej. Jednak dotychczasową kartę EHIC należy wymienić na stronie nhs.uk na nową kartę UK EHIC, gdyż dotychczasowa straci ważność 31.12.2020 r." - napisano.

14. Posiadam brytyjskie prawo jazdy. Czy po brexicie będzie ono uznawane w Polsce?

Po zakończeniu okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. Polska nadal będzie uznawać wydane w Wielkiej Brytanii prawa jazdy w okresie ważności tych dokumentów.

Po powrocie do Polski brytyjskie prawo jazdy trzeba będzie wymienić na polskie w ciągu 6 miesięcy.

15. Czy zasady wwożenia zwierząt domowych do UK po brexicie pozostaną takie same?

"Od 1 stycznia 2021 r. zasady dotyczące sprowadzania zwierząt domowych do Wielkiej Brytanii mogą się zmienić, a ich kształt jest zależny od tego, czy i jakie porozumienie zostanie wynegocjowane między Wielką Brytanią i UE" - informuje ambasada.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes