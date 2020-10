Od kiedy na Wyspy tylko z paszportem? Jest data

Brytyjskie władze przedłużyły okres, w którym będzie można wjechać do tego kraju za okazaniem dowodu osobistego. Będzie to możliwe do końca września 2021 roku. Jednocześnie oznacza to, że od początku października przyszłego roku podróż na Wyspy co do zasady będzie możliwa tylko z ważnym paszportem - poinformowała Ambasada RP w Londynie.