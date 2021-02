Ilu Polaków uzyskało status osoby osiedlonej na Wyspach? Wiceminister podaje dane

Wiceszef MSZ przedstawił podczas wtorkowego posiedzenia informację na temat przygotowania polskich służb konsularnych do wspierania Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii w związku z wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej.

Status osoby osiedlonej

Zarówno status osoby tymczasowo osiedlonej, jak i status osoby osiedlonej gwarantuje prawo do pracy, studiowania, ubezpieczenia zdrowotnego, dostępu do zasiłków i pomocy społecznej.

Niektórzy wciąż nie złożyli wniosków

- Mimo że liczba wniosków złożonych przez Polaków jest zbliżona do oficjalnej liczby polskich obywateli zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie, czyli ok. 900 tys. osób, wiemy, że wciąż wielu Polaków według naszych szacunków tj. kilka do kilkunastu tysięcy osób nie złożyło tego wniosku - dodał wiceszef MSZ.