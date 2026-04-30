Cena ropy najwyższa od czterech lat

ropa naftowa
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Cena ropy naftowej na rynkach globalnych osiągnęła najwyższy poziom od czterech lat. To efekt ostatnich komentarzy prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że rozważa opcje militarne wobec Iranu.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 109,25 dolarów - wyżej o 2,22 proc., po wzroście wcześniej powyżej 110 dolarów.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 123,61 dolarów za baryłkę, w górę o 4,73 proc., po zwyżce wcześniej o ponad 7 proc. i przekroczeniu 126 dolarów za baryłkę - najwyższej od 4 lat.

Planowane fale ataków na Iran

Na rynek dotarły informacje, że prezydent USA Donald Trump rozważa opcje militarne wobec Iranu.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę portalowi Axios, że utrzyma blokadę irańskich portów, dopóki Teheran nie zgodzi się na porozumienie, obejmujące jego program nuklearny.

Według źródeł, Amerykanie przygotowali plan przeprowadzenia fali ataków na Iran, by przełamać impas w negocjacjach.

Prezydent odrzucił irańską propozycję zakładającą otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady portów oraz przesunięcie rozmów o programie nuklearnym na później.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

"Koniec z miłym facetem"

W środę prezydent USA napisał na Truth Social, że Iran nie umie podpisać "nienuklearnego porozumienia" i powinien "szybko się opamiętać".

Wpisowi towarzyszy grafika przedstawiająca Donalda Trumpa z karabinem szturmowym na tle eksplozji pośród górskiego krajobrazu.

Źródło: truthsocial.com

"Iran nie potrafi się pozbierać. Nie mają pojęcia, jak podpisać nienuklearne porozumienie. Niech lepiej szybko się opamiętają!" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Wpis zatytułował: "Koniec z miłym facetem".

Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"

Łukasz Figielski

Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie

Zawieszenie broni pomiędzy USA a Iranem obowiązuje od początku kwietnia, jednak ostatnie próby nakłonienia negocjatorów USA i Iranu do spotkania jak dotąd nie przyniosły skutku.

Zarówno USA jak i Iran utrzymują blokadę cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla transportu nośników energii z Bliskiego Wschodu.

Prezydent USA Donald Trump powiedział też premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że może prowadzić precyzyjne ataki w Libanie, gdzie formalnie obowiązuje rozejm, ale jest on łamany.

Przedstawiciele władz Izraela i Libanu obawiają się, że wynegocjowany przy udziale USA rozejm załamie się jeszcze przed oficjalną datą jego zakończenia, wyznaczoną na połowę maja.

Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Dowiedz się więcej:

Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+

"Donald Trump pozbawił rynek 'koca bezpieczeństwa', którego się kurczowo trzymał - nadziei, że wojna wkrótce się skończy" - powiedział Robert Rennie, szef działu badań nad surowcami w Westpoac Banking Corp. "Traderzy są teraz zmuszeni do konfrontacji z o wiele bardziej przykrą rzeczywistością" - dodał.

"Obie strony - USA i Iran - wciąż uważają, że wygrywają, a żadna z nich nie ma wyraźnej motywacji do negocjacji (...) A ceny energii zaczynają rosnąć w zastraszającym tempie" - stwierdził.

"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"

Maja Piotrowska

Rezerwy paliw w USA

Tymczasem zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,23 mln baryłek, czyli o 1,34 proc., do 459,5 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 6,08 mln baryłek, czyli o 2,66 proc., do 222,3 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 4,49 mln baryłek, czyli o 4,16 proc., do 103,64 mln dolarów - podał DoE.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ded Pixto/AdobeStock

Ropa naftowaUSAIranDonald Trumppaliwa
Zobacz także:
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Zaskakujące wyniki gigantów technologicznych w cieniu wydatków na AI
Tech
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Nieletni na czele statystyk. Ich długi podwoiły się w rok
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy?
Moto
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
Z kraju
trump
Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
Łukasz Figielski
pc
Ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym"
Pieniądze
shutterstock_2673979929
OpenAI kontra Anthropic. Spór o dostęp do AI
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
Moto
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
Ze świata
shutterstock_2714899109
Inflacja w Niemczech przyspieszyła, mieszkańcy ograniczają wydatki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Dalszy wzrost cen surowców. Prognozy Banku Światowego
Ze świata
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
Tech
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
Z kraju
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
Z kraju
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
Z kraju
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
Tech
Scott Bessent
USA nakładają kolejne sankcje
Ze świata
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
Z kraju
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
Z kraju
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
Tech
Domański
Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
Rynki
Anhtropic Claude AI
Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
Tech
lotto shutterstock_2243440457
Brak wygranej w Lotto. Pula rośnie
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Oto ceny paliw na dziś
Moto
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
Dla pracownika

