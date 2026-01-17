Relacjonująca historię pomyłki urzędników telewizja Globo odnotowała, że administracja publiczna nie wypłaca sędziwemu mieszkańcowi aglomeracji Rio de Janeiro emerytury od października. Uważa go za zmarłego kilka lat temu Waldira Almeidę.
W toku dziennikarskiego śledztwa ustalono, że urzędnicy mieli otrzymać informację od "osób trzecich", że ktoś podszywa się pod zmarłego Waldira.
Ostatecznie wstrzymali wypłatę emerytury Walterowi.
Walka o emeryturę
- Nie wiem już co mam robić, aby ich przekonać - powiedział senior, który urzędnikom przedstawił dokumenty poświadczające, że miał brata bliźniaka, a także wspólne z nim zdjęcia.
W odpowiedzi brazylijska administracja wezwała 97-letniego mężczyznę do złożenia podania z prośbą o wznowienie wypłat emerytury. Przekazała też, że "aktualnie trwa badanie sprawy".
- Taka pomyłka urzędników zdarza się wobec mnie już czwarty raz. Nie mam w tej chwili środków do życia, a potrzebuję pieniędzy, aby kupić żywność oraz leki – powiedział zdesperowany senior.
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock