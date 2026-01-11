Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Koniec po 20 latach. Giganci już się nie kryją

amazonia brazylia Mato Grosso shutterstock_2673263103
Brazylia. Las w Amazonii
Źródło: Reuters archive
Przez niemal 20 lat brazylijscy eksporterzy soi zapewniali, że ich produkty nie pochodzą z obszarów amazońskiej dżungli dotkniętych wylesianiem. Czołowe firmy z tej branży ogłosiły jednak, że rezygnują z obowiązującej dotąd dobrowolnej zasady, określanej jako moratorium sojowe - podała agencja AP.

Przez dwie dekady brazylijskie firmy handlujące soją zapewniały kupców, że ich towar nie pochodzi z wylesionych obszarów Puszczy Amazońskiej. Teraz następuję jednak odwrót od tej zasady.

Największy producent soi na świecie

Brazylia to największy producent soi na świecie. Moratorium zabraniające zakupu ziarna zebranego na terenach wylesionych po 2008 roku uznawane było za skuteczne w hamowaniu wycinki Puszczy Amazońskiej - największego lasu deszczowego na Ziemi, określanego jako "płuca świata".

W poniedziałek Brazylijskie Stowarzyszenie Producentów Olejów Roślinnych (ABIOVE), organizacja branżowa reprezentująca część spośród największych na świecie firm handlujących soją i przetwarzających ją, poinformowała władze stanu Mato Grosso, że część jej członków wycofuje się z moratorium.

Uprawa soi i Puszcza Amazońska w Mato Grosso
Uprawa soi i Puszcza Amazońska w Mato Grosso
Źródło: Shutterstock

"Rozumiem, że moratorium się skończyło"

Decyzja ta zagraża nie tylko przetrwaniu umowy, ale również stawia pod znakiem zapytania możliwość spełnienia obietnicy prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy o całkowitym zatrzymaniu deforestacji do 2030 roku – oceniła AP.

Sekretarz ds. kontroli wylesiania i planowania zagospodarowania przestrzennego w ministerstwie środowiska Andre Lima porównał decyzję firm sojowych do małżeństwa, w którym "został tylko mąż albo tylko żona". - Rozumiem, że w tym momencie moratorium się skończyło - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Las w Amazonii, Brazylia
ONZ bije na alarm w sprawie utrzymywania się współczesnego niewolnictwa
TVN24
Bali, Indonezja
Turystyczny raj zakazuje budowy hoteli i restauracji
TVN24
W zoo urodziła się małpka z gatunku zagrożonego wyginięciem
Zwierzę zagrożone wyginięciem. Właśnie przyszło na świat
TVN24

Efekt zmiany przepisów podatkowych

Agencja Reuters wiązała decyzję firm ze zmianą prawa podatkowego w stanie Mato Grosso, gdzie wytwarza się najwięcej soi w kraju. Od 1 stycznia firmy uczestniczące w moratorium przestały tam otrzymywać ulgi podatkowe.

Producenci soi od dawna skarżyli się na moratorium. Podkreślali, że jest ono surowsze od brazylijskich przepisów ochrony lasów. Według krajowego prawa rolnicy w Amazonii mogą wykarczować las na 20 proc. swojego terenu, natomiast moratorium zabrania tego całkowicie.

Prezes stowarzyszenia producentów soi z Mato Grosso Lucas Beber ocenił, że umowa wymierzona była przeciwko rolnikom. Jego zdaniem miała na celu spełnienie wymogów rynku europejskiego, choć trafia na niego tylko niecałe 14 proc. soi eksportowanej z Brazylii - podała AP.

Krytyka organizacji ochrony przyrody

Wycofanie się firm handlujących soją z moratorium skrytykowały organizacje ochrony przyrody.

Greenpeace ocenił, że może to doprowadzić do przyspieszenia tempa wycinki Puszczy Amazońskiej, a także wzrostu emisji gazów cieplarnianych. WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) uznał tę decyzję za "osłabienie jednego z najskuteczniejszych narzędzi walki z wylesianiem w kraju".

Największy producent soi

Brazylia odpowiada za około 40 proc. globalnych zbiorów soi. Drugie na liście największych producentów są USA.

Według danych brazylijskiego rządu z kraju wyeksportowano w 2025 roku rekordową ilość ponad 108 mln ton soi o wartości 43,5 mld dolarów. Zdecydowanie największym odbiorcą ziarna są Chiny.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+
pc

Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
BrazyliaEkologiaAmazonia
Zobacz także:
Kobieta ze smartfonem
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy
Tech
Donald Trump
Trump zapowiada rewolucję w branży. "Nie pozwolimy już, by Amerykanie byli oszukiwani"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Liczby z ostatniego losowania Lotto
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą
Tech
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Zwrot o 180 stopni. Tankowce zmieniły kurs
Ze świata
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
Ze świata
pap_20251203_0VZ
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny
Ze świata
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Muska
Tech
Policja droga mandaty
Skokowy wzrost. Tyle płacimy za mandaty
Moto
Donald Trump
Pół wieku i koniec. Zrywają współpracę po przejęciu przez Trumpa
Ze świata
shutterstock_1808189719
Zamykają się dla turystów. W tym roku tego nie zobaczymy
Turystyka
Lotnisko
Odwołują loty z powodu mrozów
Ze świata
euro jackpot
100 milionów do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
Donald Trump
Kontrowersyjny post Trumpa. Pospieszył się z danymi
Najnowsze
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję
Z kraju
biurowiec shutterstock_2398225309
Tusk: doprowadzimy tę kwestię do pozytywnego finału
Dla pracownika
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
Donald Tusk na konferencji prasowej
Premier o umowie Mercosur: ktoś nie dowiózł
Z kraju
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
Z kraju
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
Tech
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Polacy chętniej inwestują. Co jeszcze mówią o nas zeznania podatkowe?
Pieniądze
Karol Nawrocki
Finansowy efekt wet prezydenta. "Około 3 mld zł straty"
Z kraju
ziemia rolna traktor shutterstock_748405993
Stawka jest ogromna. Jeden kraj może zdecydować o przyszłości rolnictwa
Ze świata
shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
Tech
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
Pieniądze
Hargejsa, Somalia
Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
Z kraju
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica