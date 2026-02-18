Logo TVN24
Ze świata

Branża przekąsek reaguje na popularność leków na odchudzanie

Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: leki na otyłość to przełom
Największe światowe marki spożywcze, takie jak PepsiCo i Coca-Cola, w 2026 roku stawiają na prostsze składy produktów i mniejsze porcje - informuje Reuters. To reakcja na rosnącą popularność środków hamujących apetyt. Rosnąca liczba konsumentów stosujących leki z grupy GLP-1 wymusza na producentach żywności zmianę dotychczasowych strategii marketingowej.

Branża uznała środki z grupy GLP-1 za trwały trend rynkowy. W tym roku już blisko czterdzieści spółek spoza branży medycznej poruszyło temat tych leków lub walki z otyłością przy okazji omawiania raportów finansowych - wynika z danych London Stock Exchange Group. Dla porównania: rok temu za tak istotny czynnik uznawało je 14 podmiotów, a dwa lata temu zaledwie pięć.

OGLĄDAJ: "Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
pani ewelina - otyłość repo w plusie

"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"

Wpływ GLP-1 na branżę przekąsek

Według analiz branżowych przeprowadzonych przez EY-Parthenon czy PwC wynika, że zmiana nawyków żywieniowych wywołana stosowaniem leków GLP-1 może kosztować branżę przekąsek nawet 12 miliardów dolarów utraconych przychodów w ciągu najbliższej dekady. Skala stosowania tych środków w ciągu ostatniego roku wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie około 20 proc. amerykańskich gospodarstw domowych ma przynajmniej jednego domownika korzystającego z tej terapii.

Peter ter Kulve, dyrektor generalny Magnum Ice Cream, zauważył w rozmowie z Reutersem, że osoby stosujące te leki nie rezygnują całkowicie ze słodyczy, ale wykazują "znaczne ograniczenie bezmyślnego podjadania i jedzenia nadmiarowych ilości".

Nowy szef Coca-Coli podczas swojej pierwszej telekonferencji z analitykami wezwał do przyspieszenia innowacji. Z kolei dyrektor Kraft Heinz wstrzymał planowany podział firmy i ogłosił inwestycje rzędu 600 milionów dolarów w odświeżenie podstawowych produktów.

Operacja-bariatryczna-shutterstock_2622231729
Pięć dziurek i płynna dieta. Bilans? 40 kilo mniej
Agnieszka Pióro
"Cudowne krople" na otyłość. Epidemia oszustwa: fałszywi lekarze, klonowanie tożsamości
"Cudowne krople" na otyłość. Epidemia oszustwa: fałszywi lekarze, klonowanie tożsamości
Michał Istel
insulina shutterstock_2484912407
Jak tak dalej pójdzie, tych leków szybko zabraknie
TVN24

Sektor spożywczy reaguje na walkę z otyłością

Dane LSEG wskazują, że większość dużych graczy zwiększa nakłady inwestycyjne. W przypadku General Mills wzrost ten wyniesie aż 23 proc. PepsiCo wprowadziło linię "Simply NKD", aby zmodyfikować skład swoich flagowych produktów, takich jak Lay's i Gatorade - usunięto sztuczne barwniki i aromaty oraz zmniejszono porcje.

- Dostrzegam tu więcej szans niż zagrożeń, choć te drugie również istnieją - stwierdził dyrektor generalny PepsiCo, Ramon Laguarta.

Coca-Cola zwiększyła produkcję mleka wysokobiałkowego Fairlife, a General Mills wprowadziło nową wersję płatków Cheerios o podwyższonej zawartości białka. - Spodziewamy się, że leki przeciw otyłości trwale zmienią rynek żywności, skłaniając konsumentów do wyboru mniejszych porcji i produktów bogatych w białko oraz błonnik - ocenił Jeffrey Harmening, szef General Mills.

Marki wybierają badania

Conagra Brands stawia na przekąski białkowe, takie jak paluszki Slim Jim oraz nasiona i orzechy. Z raportu firmy wynika, że zapotrzebowanie na pożywne produkty o kontrolowanej kaloryczności rośnie szczególnie wśród przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów. - Obecnie każdy gracz na rynku inwestuje fundusze w badania i rozwój w tym kierunku - uważa Peter Mangan z Portage Point Partners.

Dane PwC i firmy Numerator pokazują skalę zjawiska: użytkownicy GLP-1 spożywają średnio o 40 proc. mniej kalorii. Spożycie deserów spadło w tej grupie o 84 proc., a alkoholu o 33 proc. Z kolei zainteresowanie świeżymi produktami wzrosło o ponad 70 proc. Koszyki zakupowe rodzin są o 4-6 proc. mniejsze, a w przypadku singli spadki sięgają nawet 9 proc.

- Dopiero zaczynamy dostrzegać konsekwencje tak głębokich zmian fizjologicznych u konsumentów - podsumowuje w rozmowie z Reutersem Ali Furman z amerykańskiego oddziału PwC.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Sprzedaż detalicznaProdukty spożywczeLekiUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica