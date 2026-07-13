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Brakuje paliwa, prądu, łączności i turystów. Pokłosie ataków Ukrainy

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Crimea, Feodosia - Circa 2019
Ukraiński atak na Półwysep Krymski (21.06)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mieszkańcy Krymu skarżą się na braki paliwa, przerwy w dostawach prądu i łączności, a sezon turystyczny zamarł - pisze portal Radia Swoboda.

Okupowany przez Rosję Krym zmaga się z narastającymi problemami logistycznymi i gospodarczymi po fali ukraińskich ataków na infrastrukturę transportową, energetyczną i morską.

Ruch statków wstrzymany. Rosja reaguje na ataki Ukrainy
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Ruch statków wstrzymany. Rosja reaguje na ataki Ukrainy

Kryzys na Krymie

Według relacji mieszkańców oraz przedstawicieli władz ukraińskich niedobory paliwa, przerwy w dostawach energii elektrycznej i zakłócenia łączności coraz bardziej utrudniają codzienne życie.

W ostatnich dniach ukraińskie drony zaatakowały niemal wszystkie przeprawy prowadzące na Krym oraz wiele jednostek pływających na Morzu Azowskim.

Rosyjskie władze poinformowały m.in. o ataku na cztery statki w Zatoce Taganroskiej. Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert Browdi przekazał, że w ciągu ostatnich ośmiu dni przeprowadzono ponad 100 uderzeń na rosyjskie statki, chociaż liczby te nie zostały wiarygodnie zweryfikowane - podkreśla Radio Swoboda.

>>> Ukraińcy zaatakowali kilkanaście rosyjskich statków. Płonęła rafineria i terminal naftowy

Braki paliwa na Krymie

Skutkiem ataków są rosnące trudności z zaopatrzeniem półwyspu. Były ukraiński minister turystyki Autonomicznej Republiki Krymu Ołeksandr Lijew powiedział dziennikarzom Radia Swoboda, że paliwo stało się praktycznie niedostępne, a nawet sprzedaż po zawyżonych cenach należy do rzadkości.

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Mieszkańcy informują także o problemach z zaopatrzeniem w żywność i wodę oraz częstych awariach sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Problemy szczególnie dotknęły branżę turystyczną, a trwa szczyt letniego sezonu. Plaże, które zwykle przyciągały tłumy rosyjskich urlopowiczów, są niemal puste. Turyści przybyli na Krym samochodami skarżą się, że nie mogą kupić paliwa potrzebnego do wyjazdu z półwyspu i proszą o pomoc w ewakuacji. Pociągi nadal kursują przez most nad Cieśniną Kerczeńską, jednak transport drogowy i zaopatrzenie są poważnie utrudnione.

Ukraińskie ataki wywołały kryzys. W Rosji wprowadzono zakaz eksportu paliwa
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Ukraińskie ataki

Od czerwca Ukraina systematycznie intensyfikuje działania mające utrudnić rosyjskie zaopatrywanie Krymu. Celem ataków są mosty, infrastruktura energetyczna, magazyny paliw oraz żegluga obsługująca półwysep.

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W zamyśle kijowskich władz działania te mają osłabić rosyjskie zaplecze logistyczne i wojskowe na okupowanym terytorium.

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Źródło: PAP
Tagi:
Półwysep KrymskiRosjaUkraina
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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