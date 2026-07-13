Ze świata Brakuje paliwa, prądu, łączności i turystów. Pokłosie ataków Ukrainy Paulina Karpińska |

Ukraiński atak na Półwysep Krymski (21.06) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Okupowany przez Rosję Krym zmaga się z narastającymi problemami logistycznymi i gospodarczymi po fali ukraińskich ataków na infrastrukturę transportową, energetyczną i morską.

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Kryzys na Krymie

Według relacji mieszkańców oraz przedstawicieli władz ukraińskich niedobory paliwa, przerwy w dostawach energii elektrycznej i zakłócenia łączności coraz bardziej utrudniają codzienne życie.

W ostatnich dniach ukraińskie drony zaatakowały niemal wszystkie przeprawy prowadzące na Krym oraz wiele jednostek pływających na Morzu Azowskim.

Rosyjskie władze poinformowały m.in. o ataku na cztery statki w Zatoce Taganroskiej. Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert Browdi przekazał, że w ciągu ostatnich ośmiu dni przeprowadzono ponad 100 uderzeń na rosyjskie statki, chociaż liczby te nie zostały wiarygodnie zweryfikowane - podkreśla Radio Swoboda.

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Braki paliwa na Krymie

Skutkiem ataków są rosnące trudności z zaopatrzeniem półwyspu. Były ukraiński minister turystyki Autonomicznej Republiki Krymu Ołeksandr Lijew powiedział dziennikarzom Radia Swoboda, że paliwo stało się praktycznie niedostępne, a nawet sprzedaż po zawyżonych cenach należy do rzadkości.

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Mieszkańcy informują także o problemach z zaopatrzeniem w żywność i wodę oraz częstych awariach sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Problemy szczególnie dotknęły branżę turystyczną, a trwa szczyt letniego sezonu. Plaże, które zwykle przyciągały tłumy rosyjskich urlopowiczów, są niemal puste. Turyści przybyli na Krym samochodami skarżą się, że nie mogą kupić paliwa potrzebnego do wyjazdu z półwyspu i proszą o pomoc w ewakuacji. Pociągi nadal kursują przez most nad Cieśniną Kerczeńską, jednak transport drogowy i zaopatrzenie są poważnie utrudnione.

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Ukraińskie ataki

Od czerwca Ukraina systematycznie intensyfikuje działania mające utrudnić rosyjskie zaopatrywanie Krymu. Celem ataków są mosty, infrastruktura energetyczna, magazyny paliw oraz żegluga obsługująca półwysep.

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W zamyśle kijowskich władz działania te mają osłabić rosyjskie zaplecze logistyczne i wojskowe na okupowanym terytorium.