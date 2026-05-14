Skończył się olej napędowy i ropa naftowa. Kryzys na Kubie
W rozmowie z państwowymi mediami minister energii Vicente de la O Levy przyznał, że sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. - Jeśli zsumujemy różne rodzaje paliwa - ropę, olej opałowy, którego nie mamy absolutnie wcale, diesel, którego również nie mamy absolutnie wcale - powtarzam to celowo - jedyne, co nam zostało, to gaz z naszych odwiertów, którego produkcja wzrosła - powiedział minister.
Według władz, część Hawany mierzy się obecnie z blackoutami trwającymi nawet 22 godziny dziennie. Minister przyznał również, że sytuacja w kraju jest "wyjątkowo napięta".
Szpitale i szkoły sparaliżowane
Kryzys energetyczny coraz mocniej uderza w codzienne funkcjonowanie państwa. Szpitale nie są w stanie pracować normalnie, zamykane są szkoły i urzędy, a problemy dotykają także sektora turystycznego, który pozostaje jednym z filarów kubańskiej gospodarki.
Kuba przez lata opierała swoje dostawy ropy głównie na Wenezueli i Meksyku. Oba kraje znacząco ograniczyły jednak eksport paliw po tym, jak administracja Donalda Trumpa zagroziła taryfami państwom dostarczającym surowce energetyczne na wyspę.
Protesty na ulicach Hawany
Narastające problemy doprowadziły do wybuchu protestów w stolicy kraju. Według Reutersa setki Kubańczyków wyszły na ulice Hawany, blokując drogi płonącymi stertami śmieci i skandując antyrządowe hasła. Była to największa fala demonstracji od początku kryzysu energetycznego w styczniu.
Mieszkańcy dzielnicy San Miguel del Padron mieli skandować: włączcie światło!
Reuters podaje, że w niektórych miejscach protesty kończyły się dopiero wtedy, gdy przywracano dostawy energii elektrycznej. Na ulicach pojawiły się także duże siły policyjne, choć funkcjonariusze w większości nie interweniowali bezpośrednio wobec demonstrantów.
Kuba oskarża USA o energetyczną blokadę
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel obwinił Stany Zjednoczone o doprowadzenie kraju do obecnej sytuacji.
"To dramatyczne pogorszenie sytuacji ma jedną przyczynę: ludobójczą blokadę energetyczną, której Stany Zjednoczone poddają nasz kraj, grożąc irracjonalnymi taryfami każdemu państwu, które dostarcza nam paliwo" - napisał we wpisie w mediach społecznościowych Díaz-Canel.
Waszyngton ponownie zaoferował Kubie pomoc humanitarną wartą 100 mln dolarów w zamian za "znaczące reformy kubańskiego systemu komunistycznego". Hawana odrzuca jednak te propozycje i oskarża USA o eskalowanie kryzysu poprzez kolejne sankcje wobec kubańskich urzędników.