Prezes Światowego Forum Ekonomicznego odchodzi. W tle kontakty z Epsteinem

Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Chuck Schumer: sprawiedliwość nie powinna mieć okresu przedawnienia
Źródło: TVN24 BiŚ
Prezes i dyrektor generalny Światowego Forum Ekonomicznego Borge Brende poinformował o rezygnacji ze stanowiska. Decyzja zapadła kilka tygodni po tym, jak organizacja uruchomiła niezależne postępowanie w sprawie jego relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Borge Brende, który kierował World Economic Forum od 2017 roku, ogłosił swoją decyzję w czwartkowym oświadczeniu.

Norweg początkowo zaprzeczał, że miał jakiekolwiek relacje z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym. W rozmowie z dziennikiem "Aftenposten" w listopadzie zapewniał, że "nie miał z Epsteinem nic wspólnego".

Z dokumentów ze śledztwa w sprawie Epsteina, ujawnionych w styczniu przez władze USA, wynika jednak, że Brende utrzymywał rozległe kontakty ze skazanym przestępcą. Miały one obejmować kilka wspólnych kolacji oraz ponad 100 wymienionych wiadomości. W upublicznionej korespondencji Brende określał Epsteina jako "swojego przyjaciela".

Oświadczenie Borge Brende

Kilka tygodni wcześniej Forum zainicjowało niezależne dochodzenie w sprawie tych relacji. - Po dokładnym namyśle zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Światowego Forum Ekonomicznego. Mój czas tutaj, obejmujący osiem i pół roku, był niezwykle satysfakcjonujący - przekazał Brende w oświadczeniu.

- Jestem wdzięczny za niezwykłą współpracę z moimi współpracownikami, partnerami i interesariuszami. Uważam, że teraz jest właściwy moment, aby Forum kontynuowało swoją ważną pracę bez rozpraszających okoliczności - dodał były minister spraw zagranicznych Norwegii.

W swoim oświadczeniu Brende nie wspomniał o Epsteinie.

Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Źródło: GIAN EHRENZELLER/EPA/PAP

Wyniki niezależnego przeglądu

W osobnym komunikacie współprzewodniczący Forum z siedzibą w Genewie - Andre Hoffmann oraz Larry Fink - poinformowali, że niezależny przegląd przeprowadzony przez zewnętrzną kancelarię prawną w sprawie powiązań Brendego z Epsteinem został zakończony.

Jak dodano, ustalenia wskazują, że nie pojawiły się żadne dodatkowe zastrzeżenia poza tymi, które zostały wcześniej ujawnione.

Współprzewodniczący przekazali również, że funkcję tymczasowego prezesa i dyrektora generalnego obejmie Alois Zwinggi. Rada Powiernicza Forum ma nadzorować proces zmiany kierownictwa, w tym działania zmierzające do wyłonienia stałego następcy.

Epstein, który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 r. został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/EPA/PAP

