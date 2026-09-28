Ze świata Ból głowy Trumpa. "To wielkie strategiczne zwycięstwo dla Chin" Oprac. Wiktor Knowski |

Trump o współpracy z Xi Jinpingiem: poczyniliśmy ogromne postępy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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Zdaniem Chana, byłego amerykańskiego dyplomaty w Chinach, regularne kontakty przywódców pozwalają Pekinowi zyskiwać czas w sprawie działań Waszyngtonu, którym Chiny się sprzeciwiają, w tym sprzedaży broni Tajwanowi.

- To wielkie strategiczne zwycięstwo dla Chin i wielka strata dla Tajwanu oraz wielu sojuszników i partnerów USA w regionie - ocenił Chan.

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Spór o Tajwan

Kwestia Tajwanu była jednym z tematów rozmów przywódców, choć nie wspomniano o niej w komunikacie Białego Domu. Jak podał portal BBC, Xi wezwał Trumpa do formalnego sprzeciwienia się niepodległości Tajwanu. Trump ograniczył się w publicznych wypowiedziach do stwierdzenia, że nie rozmawiał z przywódcą ChRL "zbyt wiele" o wyspie.

Międzynarodowe uznanie państwowości Tajwanu Źródło zdjęcia: PAP/Reuters

Reuters zwrócił uwagę, że podczas majowego szczytu prezydent USA wypowiadał się na ten temat szerzej, nazywając przygotowywany pakiet sprzedaży broni Tajwanowi o wartości 14 mld dolarów "kartą przetargową" w negocjacjach z Pekinem.

Chiny krytykują postawę USA

Jak zauważył Reuters, rozmowy nie przyniosły również wyraźnych sygnałów, że Chiny są gotowe pomóc Trumpowi w doprowadzeniu do zakończenia wojny w Iranie. Krótko po wyjeździe Xi ze Stanów Zjednoczonych wiceprzewodniczący Chin Han Zheng podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku sprzeciwił się stanowisku USA wobec Iranu oraz amerykańskim groźbom pod adresem Kuby.

Na zaproszenie Trumpa Xi przebywał w Stanach Zjednoczonych w dniach 23-25 września. Było to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w USA od 2015 r. W rozmowie z PAP analityk Asia Society Policy Institute Qiheng Chen ocenił, że spotkanie nie rozwiązało strukturalnych problemów w relacjach obu państw.