Najbogatsi apelują o podatki dla... najbogatszych

Prawie 400 milionerów i miliarderów z 24 krajów wezwało przywódców obecnych na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos do podniesienia podatków dla najbogatszych osób. W otwartym liście ocenili, że bogacze zbyt mocno wpływają na politykę i są zagrożeniem dla demokracji - przekazał brytyjski dziennik "The Guardian".

Pod listem podpisał się między innymi amerykański aktor i reżyser Mark Ruffalo, brytyjski muzyk i producent muzyczny Brian Eno oraz amerykańska producentka filmowa i filantropka Abigail Disney.

"Kupowanie demokracji"

Autorzy listu ocenili, że mimo gigantycznego rozwoju technologicznego, medycznego i telekomunikacyjnego z ostatnich 50 lat ludzie na świecie są obecnie bardziej podzieleni niż kiedykolwiek. Podkreślili, że 1 proc. najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych.

"Garstka globalnych oligarchów dysponujących ekstremalnym bogactwem kupowała nasze demokracje, przejmowała nasze rządy, kneblowała media, zwiększała kontrolę nad technologią i innowacjami, pogłębiała ubóstwo oraz wykluczenie społeczne i przyspieszała degradację naszej planety" – napisali.

"Wszyscy to wiemy. Kiedy nawet milionerzy, tacy jak my, uznają, że ekstremalne bogactwo kosztowało wszystkich innych wszystko inne, nie może być wątpliwości, że społeczeństwo niebezpiecznie balansuje nad krawędzią przepaści" – ocenili.

Bogactwo wpływa na wybory

Organizacja Patriotic Millionaires, która zabiega o podwyższenie podatków dla najbogatszych, opublikowała we wtorek wyniki ankiety wśród 3900 milionerów z krajów G20. 77 proc. z nich oceniło, że osoby dysponujące olbrzymimi majątkami kupują sobie wpływy polityczne, a 71 proc. - że mogą wykorzystać swoje bogactwo, by wpływać na wyniki wyborów.

Sześciu na dziesięciu ankietowanych oceniło, że prezydentura Donalda Trumpa w USA negatywnie wpływa na stabilność gospodarczą świata.

Miliarderzy rekordowo majętni

Majątek miliarderów na świecie wzrósł w 2025 roku o 16 proc., osiągając rekordowy poziom 18,3 bln dolarów – poinformowała w opublikowanym w tym tygodniu raporcie konfederacja organizacji pozarządowych Oxfam.

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu". Rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do piątku. Organizowane od 1971 r. WEF to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP, "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Światowe Forum Ekonomiczne Davos
