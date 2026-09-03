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Ze świata

Boeing ukarany po serii naruszeń. Wielomilionowa grzywna

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boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Samolot Boeing 777 (nagranie poglądowe)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Przemyslaw Szablowski / Shutterstock
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Producent samolotów Boeing zapłacił kilkumilionową karę nałożoną przez Amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) po wykryciu przez regulatora serii naruszeń zasad bezpieczeństwa - podał Reuters.

FAA poinformowała, że Boeing zapłacił w styczniu pełną kwotę grzywny w wysokości 3,1 mln dolarów, o którą agencja wystąpiła we wrześniu 2025 r. Informacja ta nie była wcześniej publicznie ujawniona. Boeing również potwierdził Reutersowi uregulowanie kary.

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Grzywny dla Boeinga

To nie pierwsza taka grzywna. Reuters przypomniał, że FAA w ubiegłym roku nałożyła grzywnę na Boeinga za ingerowanie w niezależność inspektorów bezpieczeństwa. Agencja stwierdziła także, że producent przedstawił do zatwierdzenia dwa samoloty, które nie były zdatne do lotu.

Wcześniej, w 2024 roku FAA poinformowała, że wykryła setki naruszeń systemu kontroli jakości w fabryce Boeinga produkującej samoloty 737 w Renton w stanie Waszyngton oraz w zakładzie produkującym kadłuby 737 w Wichita w stanie Kansas, należącym do ówczesnego podwykonawcy Boeinga, firmy Spirit AeroSystems. Nieprawidłowości miały miejsce od września 2023 r. do lutego 2024 r.

Według FAA jeden z pracowników Boeinga wywierał presję na współpracownika wykonującego zadania w imieniu agencji, aby zatwierdził samolot 737 MAX. Celem było dotrzymanie harmonogramu dostaw, mimo że pracownik uznał, iż maszyna nie spełnia wymogów regulacyjnych.

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Amerykański senator: grzywna jest niewystarczająca

Demokratyczny senator Richard Blumenthal ocenił wcześniej, że grzywna nałożona przez FAA jest niewystarczająca. Jak stwierdził, "dla Boeinga takie kary są łatwe do wliczenia w koszty działalności i nie stanowią realnego środka odstraszającego przed niebezpiecznymi praktykami".

Blumenthal prowadził wcześniej dochodzenie w sprawie problemów Boeinga związanych z bezpieczeństwem i przewodniczył komisji badającej incydent z samolotem Alaska Airlines, w którym podczas lotu doszło do wyrwania fragmentu poszycia kabiny. Komisja opublikowała raport wskazujący, że sygnaliści z Boeinga zgłaszali poważne zastrzeżenia dotyczące procesów produkcyjnych firmy.

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Incydent z Alaska Airlines dotyczył samolotu 737 MAX, w którym brakowało czterech kluczowych śrub. Wydarzenie poważnie zaszkodziło reputacji Boeinga, doprowadziło do czasowego uziemienia modelu MAX 9 oraz wprowadzenia przez FAA limitu produkcji do 38 samolotów miesięcznie. Ograniczenie zostało zniesione w październiku 2025 r.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Boeingsamoloty
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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