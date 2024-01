Boeing kolejny raz w tarapatach. Na giełdzie może być czerwień

Boeing po raz kolejny wpada w biznesowe tarapaty po incydencie ze swoimi samolotami. Akcje Boeinga spadły o 8 procent w obrocie przedrynkowym po ogłoszeniu decyzji o uziemieniu samolotów modelu 737 Max 9. W piątek podczas jednego z lotów z międzynarodowego lotniska w Portland w stanie Oregon do Ontario w Kalifornii odpadł fragment kadłuba i okna.

Federalna Administracja Lotnicza (FAA) ogłosiła w niedzielę, że 171 samolotów typu Boeing 737-9 MAX zostanie wyłączonych z latania do czasu upewnienia się, że są bezpieczne. Decyzja jest związana z odpadnięciem fragmentu kadłuba i okna podczas piątkowego lotu samolotu Alaska Airlines.

Spadki wyceny Boeinga

Akcje Boeinga spadły o 8 proc. w obrocie przedrynkowym po ogłoszeniu decyzji o uziemieniu samolotów modelu 737 Max 9, z 249 do 228,50 dolarów. Analitycy przewidują, że akcje Boeinga będą dalej spadać po otwarciu sesji na Wall Street.

Ostatnie incydenty to wielki cios dla amerykańskiego producenta samolotów. "Boeing wciąż odczuwa skutki biznesowe dwóch śmiertelnych katastrof z udziałem modelu 737 Max sprzed prawie pięciu lat, które znacząco podważyły zaufanie do firmy" - zwraca uwagę agencja Bloomberg.

"Teraz w centrum zainteresowania są napięte relacje Boeinga ze Spirit, jego największym dostawcą części do samolotów" - pisze portal.

Analitycy JP Morgan zwracają natomiast uwagę na decyzje, które będą podejmować zagraniczni regulatorzy. "Być może najbardziej znaczącym zagranicznym regulatorem będą obecnie Chiny, gdzie rząd nie zezwolił jeszcze przewoźnikom na wznowienie dostaw 737 MAX. (...) Boeing od pewnego czasu wydaje się być u progu wznowienia dostaw do Chin, a w ostatnich miesiącach pojawiły się pozytywne sygnały. Piątkowy wypadek może opóźnić ten proces, choć chińscy przewoźnicy nie latają samolotami MAX 9" - komentują analitycy.

Incydent z drzwiami

Do incydentu doszło w piątek ok. 35 minut po starcie samolotu Alaska Airlines, lecącego z międzynarodowego lotniska w Portland w stanie Oregon do Ontario w Kalifornii. Według amerykańskich mediów na pokładzie znajdowało się 171 pasażerów i sześciu członków załogi.