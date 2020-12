Jest chętny na Boeingi 737 MAX

Jak podała agencja Reutera, wartość zamówienia to 9 miliardów dolarów (ok. 33 mld zł). Z kolei BBC wyjaśniła, że Ryanair już wcześniej zdecydował się na zakup 135 samolotów Boeing 737 MAX. Dodatkowe 75 sprawia, że kwota zamówienia wzrasta do 22 miliardów dolarów (ok. 81 mld zł).