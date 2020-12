Boeing 737 MAX wrócił na amerykańskie niebo

Boeing 737 MAX wznowił we wtorek loty z pasażerami w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy po trwającym 20 miesięcy uziemieniu. Należąca do American Airlines maszyna wykonała lot z Miami do Nowego Jorku.

Samolot wystartował z Miami o godz. 10.40 czasu lokalnego (godz. 16.40 czasu polskiego), a na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku wylądował o godz. 13.09 (godz. 19.09 czasu polskiego).

Przewoźnik poinformował, że samolot był prawie pełny, a na jego pokładzie znajdował się prezydent American Airlines Robert Isom.

- Ten samolot jest gotowy do lotu - powiedział Isom na konferencji prasowej tuż przed lotem. Dodał, że linia lotnicza jest przekonana o bezpieczeństwie 737 MAX.

Reuters zwraca uwagę, że lot jest próbą uspokojenia opinii publicznej co do bezpieczeństwa samolotu. Jak pokazuje sondaż opublikowany przez Reutersa i Ipsos ponad połowa ankietowanych obawia się podróży maszyną tego typu.

Dwie katastrofy

Wszystkie Boeingi 737 MAX były uziemione od 20 miesięcy z powodu dwóch katastrof w 2018 roku w Indonezji i w 2019 roku w Etiopii, w których łącznie zginęło 346 osób. Ich przyczyną było błędnie działające oprogramowanie kontrolujące system MCAS, automatycznie zapobiegający przeciągnięciu (utracie siły nośnej)

Federalna Agencja Lotnictwa USA (FAA) wydała 18 listopada zezwolenie na powrót do latania z pasażerami samolotów Boeing 737 MAX.

American Airlines jest trzecim - po GOL i Aeromexico - przewoźnikiem na świecie, który wznowił loty 737 MAX. Amerykańska linia posiada obecnie 31 maszyn tego typu.

Przeciwnikami powrotu MAX-ów do służby są krewni ofiar dwóch katastrof, do których doszło w Indonezji i Etiopii. Twierdzą, że te maszyny nie nadają się do latania, a "cały proces ponownej certyfikacji jest podejrzany".

- Wzywam wszystkich, którzy chcą zarezerwować lot w przyszłości, aby zrozumieli, jakiego rodzaju samolot będzie używany tak, aby mogli podjąć świadomą decyzję za siebie i swoich bliskich - powiedziała Yalena Lopez-Lewis, której mąż Antoine Lewis zginął w katastrofie Ethiopian Airlines.

Loty w Europie

MAX-y w swojej flocie mają polscy przewoźnicy - PLL LOT (pięć samolotów) oraz Enter Air (dwa).

Przed kilkoma dniami Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał, że w połowie stycznia planowana jest publikacja Dyrektywy przywracającej do latania B737 MAX w Europie. Będzie to formalna decyzja dotyczącą powrotu do służby tych maszyn.

Boeing 737 Max 8 PAP/Małgorzata Latos

Autor:ToL/dap

Źródło: Reuters, TVN24 Biznes