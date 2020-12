Boeing 737 MAX po raz pierwszy od miesięcy przewiózł pasażerów. "Mogli nas ostrzec"

Brazylijska linia lotnicza GOL to pierwszy przewoźnik na świecie, który wznowił komercyjne loty Boeingiem 737 MAX. Wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione w marcu 2019 roku po dwóch katastrofach, w których życie straciło 346 osób.

Federalna Agencja Lotnictwa USA (FAA) wydała 18 listopada zezwolenie na powrót do latania z pasażerami samolotów Boeing 737 MAX. Wkrótce podobną decyzję wydał brazylijski regulator lotniczy, a wszystkie maszyny tego typu przed powrotem w powietrze musiały przejść jeszcze ostateczne prace konserwacyjne.

Pierwszy przewoźnik

Brazylijski GOL jest pierwszym na świecie przewoźnikiem, który zdecydował się ponownie wprowadzić Boeingi 737 MAX do komercyjnego latania. Linie, uprzedzając ewentualne obawy pasażerów, zezwoliły im przed środowym lotem na dokonanie zmiany rezerwacji i wybór innej maszyny. Jak pisze jednak agencja AFP, większość pasażerów nie była świadoma, że leci samolotem typu 737 MAX.

- Nie znałam historii tego samolotu. Mogli nas ostrzec, ale na szczęście wszystko poszło dobrze - cytuje AFP słowa pasażerki Naiary Providello. - Dobrze wiedzieć. Ale jeśli samolot był w powietrzu, to chyba znaczy, że jest bezpieczny - mówił inny pasażer.

Jak pisze francuska agencja, członkowie załogi maszyny i pracownicy brazylijskiej linii nie kryli zadowolenia, a nawet poruszenia udziałem w tym światowym wydarzeniu. Podkreślali, że "wszystko teraz pójdzie dobrze" i że nawet Delta Airlines i American Airlines nie wznowiły jeszcze lotów komercyjnych. - To duża odpowiedzialność dla naszych linii- mówił przedstawiciel GOL.

Modyfikacja oprogramowania

Wszystkie samoloty 737 MAX, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji w marcu zeszłego roku do czasu uzyskania nowego certyfikatu, dopuszczającego je do lotów z pasażerami. Główna modyfikacja, jaka miała być w tym czasie wprowadzona, dotyczyła zmiany oprogramowania kontrolującego system odpowiadający za siłę nośną maszyn, wprowadzone miały też być zmiany w okablowaniu samolotów i przeprowadzone miały zostać odpowiednie szkolenia dla pilotów.

- W ciągu ostatnich 20 miesięcy przeprowadziliśmy najbardziej kompleksowe przeglądy bezpieczeństwa w historii lotnictwa komercyjnego. Bezpieczeństwo przede wszystkim - oświadczył Celso Ferrer, kierownik operacyjny firmy GOL. Przewoźnik w komunikacie podkreślił też, że 140 brazylijskich pilotów zostało odpowiednio przeszkolonych w USA, a cała flota siedmiu tego typu samolotów zostanie przywrócona do służby do końca roku.

Dwie katastrofy

Po katastrofach w Indonezji i Etiopii na całym świecie odwołano 653 zamówienia na 737 MAX, co wywołało jeden z największych kryzysów w historii światowego lotnictwa. Według ekspertów władze Boeinga mogą mieć jednak pretensje wyłącznie do siebie, bowiem Komisja transportu amerykańskiej Izby Reprezentantów we wrześniu br. opracowała raport, w którym stwierdzono, że szefostwo koncernu ukrywało przed regulatorami i liniami lotniczymi kluczowe informacje na temat samolotów tego typu.