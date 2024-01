Znaleziono usterki w kolejnych Boeingach

Przedstawiciel United poinformował, że podczas inspekcji wykryto "niedokręcone bolce" w wielu panelach tych samolotów. Dodał, że liczba maszyn z tymi usterkami jest bliska 10 i może wzrosnąć. - To wiele zmienia ponieważ jest to teraz problem całej floty. To jest problem kontroli jakości - powiedział John Cox federalny ekspert ds. bezpieczeństwa samolotów.