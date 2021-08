Blue Origin walczy o kontrakt z NASA. Firma Bezosa pozwała amerykański rząd

Według przedsiębiorstwa założonego przez Jeffa Bezosa, jest to "próba naprawienia wad w procesie". Dodano, że "kwestie zidentyfikowane w zamówieniu i jego wyniki muszą zostać rozwiązane, aby przywrócić sprawiedliwość, stworzyć konkurencję i zapewnić bezpieczny powrót Ameryki na Księżyc".

Jak podała agencja Reutera, NASA musi złożyć odpowiedzieć na pozew Blue Origin do 12 października.

Firma SpaceX do tej pory nie odniosła się do pozwu. NASA argumentowała wybór tym, że firma Elona Muska już testuje rakiety, które zamierza wykorzystać w przyszłości do transportu astronautów, więc jest najbliższa finalnego rozwiązania.