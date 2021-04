Egipt nie oddaje kontenerowca, który zablokował kanał. "Mamy nadzieję na szybkie porozumienie"

Egipt nie wypuszcza 400-metrowego kontenerowca Ever Given, który przez prawie tydzień w marcu blokował Kanał Sueski. Władze kraju czekają, aż właściciel zgodzi się na wypłatę odszkodowania. - Statek pozostanie tutaj do zakończenia śledztwa i wypłaty odszkodowania - stwierdził w egipskiej państwowej telewizji Osama Rabie, szef Zarządu Kanału Sueskiego, na którą powołuje się "Wall Street Journal".

Blokada Kanału Sueskiego

Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, we wtorek 23 marca obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu. Ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld dol. dziennie - został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię wywołaną przez koronawirusa.