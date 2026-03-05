Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"

Statek MSC Ela
Iran zablokował cieśninę Ormuz. Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy
Źródło: Fakty TVN
Blokada cieśniny Ormuz przez Iran zagraża nie tylko dostawom ropy i gazu, ale i żywności do krajów Zatoki Perskiej - podał dziennik "Financial Times". Import żywności docierał do regionu głównie przez ten szlak wodny.

Izrael i USA 28 lutego przeprowadziły naloty na Iran. W atakach zginęli wysocy przedstawiciele władz, w tym najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei. W odpowiedzi Teheran zaatakował Izrael oraz część państw Zatoki Perskiej, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe i cele cywilne. Iran ogłosił także blokadę cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla morskich dostaw ropy naftowej i LNG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Okręty irańskie i rosyjskie na wspólnych manewrach w Zatoce Omańskiej, 19 lutego 2026 roku
Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"
TVN24
Irańskie Su-24
CNN: irańskie bombowce zestrzelone "dwie minuty" od celu
TVN24
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
Rynki

Uzależnienie regionu od dostaw przez Ormuz

Wedle szacunków analityków Arabia Saudyjska importuje około 40 proc. zbóż i roślin oleistych przez swoje wschodnie porty Zatoki Perskiej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie sprowadzają około 90 proc. tego typu towarów przez port w Dubaju. Tą samą drogą żywność i produkty łatwo psujące się trafiają do Bahrajnu i Kataru, co oznacza, że porty obsługują około 45 do 50 mln ludzi. Analityk Kpler Ishan Bhanu podkreślił w rozmowie z "FT", że poważny problem żywnościowy będzie miał również Iran. - Państwa Zatoki Perskiej są bardzo uzależnione od importowanej żywności - powiedział analityk Christian Henderson z Uniwersytetu w Lejdzie. Jak dodał, pojawiło się bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Także kraje takie jak Jemen, Sudan i Somalia, dla których ZEA stanowią punkt przeładunkowy, mogą stanąć w obliczu niedoborów i wzrostu cen - ocenił.

Ruch morski w cieśninie Ormuz
Źródło: Reuters/LSEG

Iran także zagrożony niedoborami

Iran uprawia znaczną część żywności na użytek krajowy, ale importuje znaczną część zbóż i roślin oleistych. Przez Ormuz sprowadza kukurydzę, soję i pszenicę. We wtorek Iran zakazał eksportu żywności i produktów rolnych. Dzień wcześniej władze zaapelowały do obywateli, by nie poddawali się panice i gorączce gromadzenia zapasów. Jeszcze przed wybuchem wojny urzędnicy informowali, że w rezerwach strategicznych znalazły się 4 mln ton pszenicy, co powinno wystarczyć na cztery miesiące. Według ekspertów ds. handlu Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Iran już sprowadza część zboża drogą lądową, np. pszenicę z Rosji i ryż z Pakistanu. Mógłby również przejść na import przez Morze Kaspijskie i Morze Czerwone, ale "nie sądzimy, aby miał on potencjał, aby zastąpić porty Zatoki Perskiej" – powiedział Bhanu. W sobotę irański Korpus Gwardii Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że zakazuje statkom przepływanie przez cieśninę Ormuz

Tankowce w cieśninie Ormuz
Tankowce w cieśninie Ormuz
Źródło: PAP
Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24+
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzIranUSAIzrael
Zobacz także:
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
Tech
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
Z kraju
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Ósemka z przodu na paragonie. "Ceny są szokujące"
Z kraju
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
Rynki
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
Turystyka
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
Rynki
Polska nie ma możliwości udzielenia dzieciom z ukraińskiej pieczy zastępczej tego samego poziomu ochrony i wsparcia, co dzieciom polskim
Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
Prawo
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
Z kraju
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
Najnowsze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
Z kraju
pap_20260302_1OG
Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"
Maja Piotrowska
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP
Z kraju
Loty samolotem
Opóźniony lot? Zapadł ważny wyrok dla pasażerów
Turystyka
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Od czwartku można składać wnioski
Turystyka
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Kolejny kraj chce ograniczyć social media dla dzieci
Tech
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Wenezuela, ropa naftowa
Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
Rynki
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
Gilberto Pichetto Fratin
W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
Turystyka
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica