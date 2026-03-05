Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"

Iran zablokował cieśninę Ormuz. Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy Źródło: Fakty TVN

Izrael i USA 28 lutego przeprowadziły naloty na Iran. W atakach zginęli wysocy przedstawiciele władz, w tym najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei. W odpowiedzi Teheran zaatakował Izrael oraz część państw Zatoki Perskiej, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe i cele cywilne. Iran ogłosił także blokadę cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla morskich dostaw ropy naftowej i LNG.

Uzależnienie regionu od dostaw przez Ormuz

Wedle szacunków analityków Arabia Saudyjska importuje około 40 proc. zbóż i roślin oleistych przez swoje wschodnie porty Zatoki Perskiej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie sprowadzają około 90 proc. tego typu towarów przez port w Dubaju. Tą samą drogą żywność i produkty łatwo psujące się trafiają do Bahrajnu i Kataru, co oznacza, że porty obsługują około 45 do 50 mln ludzi. Analityk Kpler Ishan Bhanu podkreślił w rozmowie z "FT", że poważny problem żywnościowy będzie miał również Iran. - Państwa Zatoki Perskiej są bardzo uzależnione od importowanej żywności - powiedział analityk Christian Henderson z Uniwersytetu w Lejdzie. Jak dodał, pojawiło się bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Także kraje takie jak Jemen, Sudan i Somalia, dla których ZEA stanowią punkt przeładunkowy, mogą stanąć w obliczu niedoborów i wzrostu cen - ocenił.

Ruch morski w cieśninie Ormuz Źródło: Reuters/LSEG

Iran także zagrożony niedoborami

Iran uprawia znaczną część żywności na użytek krajowy, ale importuje znaczną część zbóż i roślin oleistych. Przez Ormuz sprowadza kukurydzę, soję i pszenicę. We wtorek Iran zakazał eksportu żywności i produktów rolnych. Dzień wcześniej władze zaapelowały do obywateli, by nie poddawali się panice i gorączce gromadzenia zapasów. Jeszcze przed wybuchem wojny urzędnicy informowali, że w rezerwach strategicznych znalazły się 4 mln ton pszenicy, co powinno wystarczyć na cztery miesiące. Według ekspertów ds. handlu Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Iran już sprowadza część zboża drogą lądową, np. pszenicę z Rosji i ryż z Pakistanu. Mógłby również przejść na import przez Morze Kaspijskie i Morze Czerwone, ale "nie sądzimy, aby miał on potencjał, aby zastąpić porty Zatoki Perskiej" – powiedział Bhanu. W sobotę irański Korpus Gwardii Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że zakazuje statkom przepływanie przez cieśninę Ormuz

Tankowce w cieśninie Ormuz Źródło: PAP

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24+

