Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rachunek na blisko 60 miliardów dolarów na naprawę infrastruktury energetycznej

|
J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Źródło: TVN24, Reuters
Koszt naprawy zniszczonej infrastruktury energetycznej na Bliskim Wschodzie może wynieść nawet 58 miliardów dolarów - informuje w środę Reuters i zaznacza, że lwią część tej kwoty pochłoną obiekty naftowe i gazowe.

Jak wyjaśnia agencja, powołując się na raport Rystad Energy, szacunki te w ciągu trzech tygodni podwoiły się. Wtedy koszt naprawy obiektów energetycznych na Bliskim Wschodzie wyceniono na 25 miliardów dolarów.

Nowe wyliczenia odzwierciedlają szerszy zakres szkód, który nastąpił jeszcze przed zawieszeniem broni między USA a Iranem, które zawarto 8 kwietnia.

Trump: myślę, że to już prawie koniec
Dowiedz się więcej:

Trump: myślę, że to już prawie koniec

Analityk: kwota 58 miliardów dolarów przyciąga uwagę

Starszy analityk Rystad Energy stwierdził, że "kwota 58 miliardów dolarów przyciąga uwagę w nagłówkach, ale jej konsekwencje dla harmonogramu inwestycji w energię na całym świecie mogą okazać się równie znaczące".

Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
Dowiedz się więcej:

Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy

Rystad powiedział, że całkowite wydatki na naprawy wyniosą średnio około 46 miliardów dolarów, przy czym największą część pochłoną zasoby rafineryjne i petrochemiczne ze względu na ich złożoność oraz zakres uszkodzeń.

Jak dodano w raporcie, aktywa przemysłowe, energetyczne i odsalające mogą zwiększyć koszty o kolejne 3–8 miliardów dolarów.

Iran w obliczu największych zniszczeń i kosztów napraw

Harmonogramy odzyskiwania zasobów zaczynają się różnić między poszczególnymi aktywami i krajami, co uwidacznia różnice w krajowych możliwościach realizacji zadań i dostępie do łańcuchów dostaw.

Iran stoi w obliczu największych zniszczeń, a koszty napraw mogą sięgnąć 19 miliardów dolarów. Dotknie to infrastrukturę przetwarzania, rafinacji i eksportu gazu.

W Katarze zakres uszkodzeń jest bardziej skoncentrowany, ale pod względem technicznym bardziej skomplikowany. Zwłaszcza w jego przemysłowym centrum Ras Laffan, w którym prace naprawcze mogą nakładać się na trwające projekty rozbudowy LNG.

Rystad stwierdził, że inżynieria i budownictwo będą stanowiły największą część wydatków, ale opóźnienia w dostawach niezbędnego sprzętu prawdopodobnie będą determinować harmonogram odbudowy. Według niego największym wyzwaniem pozostanie pozyskanie sprzętu i pracowników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: MudaCom/Shutterstock

Udostępnij:
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
Turystyka
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
Nieruchomości
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności
Ze świata
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji. Potrzebne rządowe zabezpieczenia
Tech
shutterstock_2173590019
Problemy kluczowego surowca. Globalne zasoby coraz mniejsze
Rynki
Euronext giełda makler rynki
Takich spółek brakuje na warszawskim parkiecie. "Muszą sięgać po rynki zagraniczne"
Rynki
bank of america shutterstock_1749246851_1
Wyniki drugiego największego banku w USA powyżej oczekiwań. Czynniki wzrostu
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Sprawdzili prawa pracowników galerii handlowych. Posypały się mandaty i grzywny
Z kraju
Broń z Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu
Zwolnienia w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu. Firma uspokaja
Z kraju
Osoby uciekające z obszarów w Bejrucie w Libanie, przed którymi ostrzegała armia izraelska.
To oznacza dramat tysięcy ludzi. "Porażające"
Maja Piotrowska
Uber_Pony
Uber zrezygnuje z kierowców. Firma stawia na autonomiczne taksówki
Tech
statek ocean shutterstock_2479081705
Konflikt przybiera na sile. Iran grozi blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego
Ze świata
shutterstock_2635235415
Pracowników zastąpi AI. Znana firma szykuje zwolnienia
Tech
Pamięć RAM
Brakuje chipów, ceny rosną. Kluczowy gracz korzysta i podnosi prognozy
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Projekt podwyższenia progu podatkowego w Sejmie
Dla pracownika
Elon Musk
Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Tech
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
Ze świata
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
Tech
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
Ze świata
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
Tech
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ze świata
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

