Ze świata Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu Oprac. Paulina Karpińska |

Ukraiński atak na cele w Rosji (27.07) Źródło wideo: X/Wołodymyr Zełenski Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek wieczorem w Moskwie miało dojść do przerw w dostawie prądu - podały niezależny rosyjski portal Meduza oraz portal RBC.

RBC przekazał, powołując się na rosyjskie kanały Telegram, że poważna awaria zasilania dotknęła kilka dzielnic Moskwy, w wyniku czego dzielnice mieszkalne zostały pozbawione prądu, ludzie zostali uwięzieni w windach, a ruch metra został zakłócony.

Według wstępnych informacji, rozległą przerwę w dostawie prądu miał spowodować pożar w moskiewskiej elektrociepłowni. Mieszkańcy zgłaszali, że na miejscu zdarzenia zawyły syreny alarmowe, a na miejsce przybyło kilka zastępów straży pożarnej i karetek pogotowia.

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Awaria internetu

Według portalu Meduza, w wyniku przerw w dostawie prądu doszło także do poważnej awarii internetu. Użytkownicy w całej Rosji (głównie w Moskwie i Petersburgu) skarżyli się na poważne przerwy w działaniu wielu usług i stron internetowych.

Według portalu dane z serwisu Downdetector wskazywały na problemy z dostawcami Lovit i Rostelecom, operatorami Megafon i Beeline, a także Discordem, Steamem, Telegramem oraz innymi zasobami i stronami internetowymi.

Rejestrator domen Reg.ru poinformował agencję informacyjną TASS, że awaria RuNet była spowodowana przerwami w dostawie prądu w głównym węźle komunikacyjnym.

Powrót kryzysu paliwowego

To nie koniec problemów w Rosji. Jak podał Reuters, wiele regionów w kraju ponownie zmaga się z poważnymi brakami paliwa.

Według doniesień agencji na niektórych stacjach benzynowych w obwodzie moskiewskim znów brakuje benzyny, choć olej napędowy pozostaje jeszcze powszechnie dostępny. Kryzys paliwowy, który nasilił się w maju, a w lipcu objął niemal cały kraj, jest konsekwencją przestojów w rafineriach, uszkodzonych w wyniku ataków ukraińskich dronów, oraz sezonowego wzrostu popytu.

Sytuacja uległa krótkotrwałej stabilizacji pod koniec lipca, co pozwoliło władzom na zniesienie części obostrzeń. Jednak nowa fala uderzeń dronów na zakłady przetwórstwa ropy naftowej na przełomie lipca i sierpnia doprowadziła do ponownego pogorszenia sytuacji i wprowadzenia limitów sprzedaży.

Rosyjski rząd przyznał w piątkowym oświadczeniu, że sytuacja z dostawami paliwa na stacje pozostaje trudna. Problem dotyczy m.in. obwodów orenburskiego, lipieckiego, twerskiego i orłowskiego, Kraju Krasnodarskiego, Zabajkalskiego i Nadmorskiego, a także Chakasji i Tuwy.