Ze świata Miliony ludzi bez prądu po kolejnej awarii sieci Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Kubańskie Ministerstwo Energii poinformowało w piątek o wyłączeniu krajowej sieci elektroenergetycznej, które doprowadziło do blackoutu na całej wyspie.

"Doszło do całkowitego wyłączenia systemu energetycznego" - przekazał resort na platformie X. Początkowo nie podano przyczyny awarii.

Według państwowego operatora sieci Union Electrica de Cuba (UNE) awaria rozpoczęła się w piątek tuż przed godz. 14 czasu lokalnego, czyli godz. 20 czasu polskiego. Jej przyczyną miała być usterka sieci przesyłowej, której towarzyszyły niekorzystne warunki pogodowe w środkowej części kraju.

Blackout na Kubie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Do późnego wieczora zasilanie udało się przywrócić w części obiektów o kluczowym znaczeniu, m.in. w szpitalach i przepompowniach wody w Hawanie. Dyrektor krajowego centrum dyspozycji mocy Felix Estrada poinformował o uruchomieniu procedur umożliwiających "stopniowe przywracanie" dostaw energii. Prace trwały również w sobotę.

Była to co najmniej szósta w tym roku częściowa lub całkowita awaria systemu energetycznego na Kubie. Licząca około 9,4 mln mieszkańców wyspa od dłuższego czasu zmaga się z częstymi przerwami w dostawach energii.

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Pogłębiający się kryzys na Kubie

Kuba jest w dużym stopniu uzależniona od importowanych paliw. Starzejąca się infrastruktura energetyczna i chroniczne niedobory surowców znalazły się pod jeszcze większą presją w związku z amerykańskimi sankcjami oraz ograniczeniem dostaw ropy na wyspę.

Coraz trudniej dostępne są również żywność i leki. Szpitale mają problemy z normalnym funkcjonowaniem, a szkoły i urzędy bywają zamykane z powodu braku energii.

- Ostatnio staje się to czymś normalnym. Kiedyś zdarzało się to rzadziej, może raz w miesiącu. Jeszcze wczoraj przez 24 godziny nie mieliśmy prądu. Włączyli go tylko na godzinę, po czym znów zniknął - powiedział Reutersowi mieszkaniec Hawany Frank Lorenzo.

Kuba zmaga się z kolejnym blackoutem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

- Jedno nieszczęście za drugim. Nie ma wody, gazu do gotowania ani prądu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem jeszcze nie zwariowaliśmy - mówiła agencji AFP 36-letnia nauczycielka Lidia Fernandez.

Powtarzające się wyłączenia prądu wywoływały na Kubie rzadko spotykane protesty. Nieautoryzowane demonstracje są tam nielegalne, a ich uczestnikom grożą kary więzienia.

Przestarzałe elektrownie i niedobory paliwa

Za produkcję energii elektrycznej na Kubie odpowiada siedem elektrowni znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre działają od ponad 40 lat, dlatego często dochodzi w nich do awarii, a kolejne bloki są wyłączane na czas remontów.

Komunistyczne władze próbują ograniczyć zależność kraju od importowanej ropy, rozwijając farmy fotowoltaiczne przy wsparciu m.in. Chin. Inwestycje te nie są jednak jeszcze w stanie zapewnić wyspie stabilnych dostaw energii.

Hawana oskarża Waszyngton

Kubańskie władze obwiniają o pogłębianie kryzysu paliwowego administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Potępiają również kolejne sankcje, w tym ich nową rundę ogłoszoną w sierpniu, uznając je za element szerszej kampanii nacisku na władze wyspy.

Szacuje się, że Wenezuela, jeden z najważniejszych regionalnych sojuszników Kuby, dostarczała jej około 35 tys. baryłek ropy dziennie. Odpowiadało to mniej więcej połowie kubańskiego zapotrzebowania. Dostawy zostały jednak wstrzymane po zatrzymaniu w styczniu przez siły USA prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

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Waszyngton utrzymuje natomiast, że kryzys energetyczny na wyspie jest przede wszystkim skutkiem wieloletniego złego zarządzania. Amerykańskie władze oskarżają ponadto Kubę o stwarzanie "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego".

Trump otwarcie mówił o możliwości odsunięcia kubańskich władz od władzy, a w marcu zagroził nawet "przyjaznym przejęciem" kraju.