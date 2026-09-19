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Miliony ludzi bez prądu po kolejnej awarii sieci

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Kuba blackout
Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Miliony mieszkańców Kuby zostały pozbawione prądu po całkowitym wyłączeniu krajowego systemu energetycznego. Władze rozpoczęły stopniowe przywracanie zasilania, jednak kryzys pogłębiają zły stan elektrowni, niedobory paliwa i amerykańskie sankcje.

Kubańskie Ministerstwo Energii poinformowało w piątek o wyłączeniu krajowej sieci elektroenergetycznej, które doprowadziło do blackoutu na całej wyspie.

"Doszło do całkowitego wyłączenia systemu energetycznego" - przekazał resort na platformie X. Początkowo nie podano przyczyny awarii.

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Alicja Skiba

Według państwowego operatora sieci Union Electrica de Cuba (UNE) awaria rozpoczęła się w piątek tuż przed godz. 14 czasu lokalnego, czyli godz. 20 czasu polskiego. Jej przyczyną miała być usterka sieci przesyłowej, której towarzyszyły niekorzystne warunki pogodowe w środkowej części kraju.

Blackout na Kubie
Blackout na Kubie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Do późnego wieczora zasilanie udało się przywrócić w części obiektów o kluczowym znaczeniu, m.in. w szpitalach i przepompowniach wody w Hawanie. Dyrektor krajowego centrum dyspozycji mocy Felix Estrada poinformował o uruchomieniu procedur umożliwiających "stopniowe przywracanie" dostaw energii. Prace trwały również w sobotę.

Była to co najmniej szósta w tym roku częściowa lub całkowita awaria systemu energetycznego na Kubie. Licząca około 9,4 mln mieszkańców wyspa od dłuższego czasu zmaga się z częstymi przerwami w dostawach energii.

Pogłębiający się kryzys na Kubie

Kuba jest w dużym stopniu uzależniona od importowanych paliw. Starzejąca się infrastruktura energetyczna i chroniczne niedobory surowców znalazły się pod jeszcze większą presją w związku z amerykańskimi sankcjami oraz ograniczeniem dostaw ropy na wyspę.

Coraz trudniej dostępne są również żywność i leki. Szpitale mają problemy z normalnym funkcjonowaniem, a szkoły i urzędy bywają zamykane z powodu braku energii.

- Ostatnio staje się to czymś normalnym. Kiedyś zdarzało się to rzadziej, może raz w miesiącu. Jeszcze wczoraj przez 24 godziny nie mieliśmy prądu. Włączyli go tylko na godzinę, po czym znów zniknął - powiedział Reutersowi mieszkaniec Hawany Frank Lorenzo.

Kuba zmaga się z kolejnym blackoutem
Kuba zmaga się z kolejnym blackoutem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

- Jedno nieszczęście za drugim. Nie ma wody, gazu do gotowania ani prądu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem jeszcze nie zwariowaliśmy - mówiła agencji AFP 36-letnia nauczycielka Lidia Fernandez.

Powtarzające się wyłączenia prądu wywoływały na Kubie rzadko spotykane protesty. Nieautoryzowane demonstracje są tam nielegalne, a ich uczestnikom grożą kary więzienia.

Przestarzałe elektrownie i niedobory paliwa

Za produkcję energii elektrycznej na Kubie odpowiada siedem elektrowni znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre działają od ponad 40 lat, dlatego często dochodzi w nich do awarii, a kolejne bloki są wyłączane na czas remontów.

Komunistyczne władze próbują ograniczyć zależność kraju od importowanej ropy, rozwijając farmy fotowoltaiczne przy wsparciu m.in. Chin. Inwestycje te nie są jednak jeszcze w stanie zapewnić wyspie stabilnych dostaw energii.

Hawana oskarża Waszyngton

Kubańskie władze obwiniają o pogłębianie kryzysu paliwowego administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Potępiają również kolejne sankcje, w tym ich nową rundę ogłoszoną w sierpniu, uznając je za element szerszej kampanii nacisku na władze wyspy.

Szacuje się, że Wenezuela, jeden z najważniejszych regionalnych sojuszników Kuby, dostarczała jej około 35 tys. baryłek ropy dziennie. Odpowiadało to mniej więcej połowie kubańskiego zapotrzebowania. Dostawy zostały jednak wstrzymane po zatrzymaniu w styczniu przez siły USA prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na państwa dostarczające ropę Hawanie. Stany Zjednoczone przejęły również kilka transportów paliwa zmierzających na Kub

Waszyngton utrzymuje natomiast, że kryzys energetyczny na wyspie jest przede wszystkim skutkiem wieloletniego złego zarządzania. Amerykańskie władze oskarżają ponadto Kubę o stwarzanie "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego".

Trump otwarcie mówił o możliwości odsunięcia kubańskich władz od władzy, a w marcu zagroził nawet "przyjaznym przejęciem" kraju.

Źródło: BBC, PAP
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Tagi:
Kubablackout
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