Ze świata Media: największa na świecie giełda kryptowalut Binance może przestać działać w Unii Europejskiej Alicja Skiba |

Andrzej Domański o projektach ustawy o kryptowalutach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: 24K-Production/Shutterstock

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Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej znanym jako MiCA (skrót od Markets in Crypto-Assets - red.) firmy z branży kryptowalut mają czas do końca czerwca na uzyskanie licencji, która pozwoli im kontynuować działalność na terenie państw UE.

Wniosek Binance - złożony do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego - ma zostać odrzucony - dowiedział się Reuters ze źródeł.

Bez licencji giełda kryptowalut nie będzie mogła kontynuować działalności w Unii Europejskiej od początku lipca.

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