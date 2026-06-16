Media: największa na świecie giełda kryptowalut Binance może przestać działać w Unii Europejskiej
Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej znanym jako MiCA (skrót od Markets in Crypto-Assets - red.) firmy z branży kryptowalut mają czas do końca czerwca na uzyskanie licencji, która pozwoli im kontynuować działalność na terenie państw UE.
Wniosek Binance - złożony do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego - ma zostać odrzucony - dowiedział się Reuters ze źródeł.
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Bez licencji giełda kryptowalut nie będzie mogła kontynuować działalności w Unii Europejskiej od początku lipca.
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Źródło: Reuters