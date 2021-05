Koniec małżeństwa Billa i Melindy Gatesów. Czy to będzie najdroższy rozwód w historii?

To była jedna z najgorętszych wiadomości w poniedziałek. Po 27 latach małżeństwa Bill i Melinda Gatesowie opublikowali tweeta z informacją, że ich związek dobiegł końca. "Nie jesteśmy już w stanie rozwijać się dłużej jako para" - wyjaśnili we wspólnym oświadczeniu. Poprosili także o spokój i przestrzeń dla swojej rodziny, gdyż zaczynają "nawigować" po nowej rzeczywistości.

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie

W 1975 roku Gates wraz ze swoim szkolnym przyjacielem Paulem Allenem założył firmę Microsoft, która przeobraziła się w technologicznego giganta. Gates posiadał 49 proc. udziałów w firmie podczas giełdowego debiutu w 1986 roku, co z miejsca uczyniło go multimilionerem.

Wraz z gwałtownym rozwojem firmy Gates szybko stał się najbogatszą osobą na świecie. Tytuł ten stracił kilka lat temu. Na liście najbogatszych ludzi świata wyprzedzają go obecnie: założyciel Amazona Jeff Bezos, szef Tesli Elon Musk oraz Bernard Arnault, do którego należy spółka LVMH - jeden z największych producentów produktów luksusowych.

Fundacja

W 2000 roku para założyła Fundację Billa i Melindy Gatesów z siedzibą w Seattle. Jest to jedna z największych na świecie organizacji charytatywnych, która koncentruje się na zdrowiu publicznym, edukacji i zmianach klimatycznych. - To absolutnie partnerstwo równych sobie. Dla nas obojga ważne jest, aby świat zrozumiał, że prowadzimy to miejsce razem. To są nasze wspólne wartości - przekonywała Melinda w jednym z wywiadów.