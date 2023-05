Bezrobocie wśród młodych. Tak Polska wypada na tle Unii Europejskiej

W 2022 roku w Unii Europejskiej bezrobotnych było 4,48 miliona młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, co stanowi 6,3 procent całej populacji w tym przedziale wiekowym. Eurostat zauważa, że od 2009 roku, kiedy zaczęto regularnie badać ten wskaźnik, jest to najniższy odczyt. Jak na tle reszty Unii Europejskiej wypada Polska?