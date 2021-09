Bezrobocie w Unii Europejskiej. Jak wypadła Polska?

Bezrobocie w Unii Europejskiej w lipcu wyniosło 6,9 procent, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. W Polsce stopa bezrobocia obniżyła się w lipcu do poziomu 3,4 procent.