Sztuczna inteligencja może pomóc w walce z męską bezpłodnością

- Może uwidocznić potencjalnie żywotny plemnik, zanim człowiek w ogóle zdąży przetworzyć to, na co patrzy – mówi.

Sztuczna inteligencja wykrywa żywe plemniki

Tkankę rozrywa się i bada pod mikroskopem. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek zdolne do życia plemniki, można je pobrać i wstrzyknąć do komórki jajowej.

Dla porównania opracowany przez jego zespół SpermSearch może znaleźć zdrowe plemniki w ciągu kilku sekund, jeśli zdjęcia próbek są natychmiast przesyłane do komputera. Ten imponujący wynik udało się osiągnąć po tym, jak dr Vasilescu i jego współpracownicy przeszkolili sztuczną inteligencję do identyfikacji plemników w tych złożonych próbkach tkanek, pokazując jej tysiące takich obrazów.

Doktor Sarah Martins da Silva twierdzi, że kluczowa jest szybkość znalezienia plemników. - Czas ma kluczowe znaczenie. Po pobraniu komórki jajowej w celu zapłodnienia mamy na to bardzo niewiele czasu. Tak więc przyśpieszenie znalezienia plemników byłoby niezwykle korzystne - wskazuje naukowczyni ze szkockiego University of Dundee, która weryfikowała wyniki badania.

Trwają prace nad innymi rozwiązaniami

Doktor Meurig Gallagher to kolejny naukowiec pracujący na rzecz pomocy mężczyznom cierpiącym na problemy z niepłodnością. Adiunkt w Centrum Modelowania Systemów i Biomedycyny Ilościowej na Uniwersytecie w Birmingham opracował technologię, która wykorzystuje oprogramowanie do obrazowania, śledzenia szybkości i działania ogonków plemników.

Naukowiec studzi emocje

- To jeszcze nic nie znaczy – mówi profesor Lewis. - Od momentu sprawdzenia koncepcji do udostępnienia na rynku produktu upływa prawdopodobnie od dwóch do pięciu lat. Przed nami długa droga. Jest również skierowana do bardzo małej grupy mężczyzn cierpiących na NOA. Wszystko, co możemy zrobić, jest fantastyczne, ale nigdy nie stanie się to rozwiązaniem głównego nurtu - zaznacza.