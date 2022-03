Parlament Europejski za przedłużeniem okresu zniesienia opłat za roaming

czytaj dalej

Do tej pory w podatkowej części Polskiego Ładu wprowadzono 852 zmiany. Dziś premier zapowiedział kolejne, minimum 50, co oznacza, że w stosunku do rozwiązań obowiązujących od stycznia będzie 900 poprawek - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marian Noga. Jak ocenił, zapowiedziana przez premiera nowelizacja będzie korzystna dla podatników, oznacza jednak także "duży bałagan".