Musk oferuje bezpłatny internet Wenezuelczykom

Jak przekazały w mediach społecznościowych władze SpaceX, z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu osoby mieszkające w Wenezueli będą mogły korzystać do 3 lutego.
W krótkim oświadczeniu Elon Musk wyraził nadzieję, że dzięki pojmaniu Nicolasa Maduro, Wenezuelczycy wreszcie będą mogli osiągnąć dobrobyt, na jaki zasługują.
Elon Musk przeciwny Maduro
Musk od lat jest krytykiem reżimu w Caracas. Po wyborach w Wenezueli w 2024 r. wielokrotnie oskarżał Maduro i jego najbliższe otoczenie o sfałszowanie wyborów prezydenckich.
W wywiadach Elon Musk wskazywał na fakt niegospodarności reżimu kierowanego przez Nicolasa Maduro, odnotowując, że władze w Caracas nie potrafią wykorzystać korzyści płynących z zasobności Wenezueli w liczne surowce.
Atak USA na Wenezuelę
W sobotę rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli w celu ujęcia przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro, i postawienia go przed sądem w USA.
W wyniku operacji wojskowej Amerykanie aresztowali wraz z Maduro jego żonę, Cilię Flores. Oboje zostali w sobotę przewiezieni do Nowego Jorku, gdzie w poniedziałek mają stanąć przed sądem w związku z oskarżeniami o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock