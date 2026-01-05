Musk oferuje bezpłatny internet Wenezuelczykom

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro prowadzony przez agentów DEA Źródło: Reuters

Jak przekazały w mediach społecznościowych władze SpaceX, z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu osoby mieszkające w Wenezueli będą mogły korzystać do 3 lutego.

Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity. — Starlink (@Starlink) January 4, 2026 Rozwiń SpaceX na X.

W krótkim oświadczeniu Elon Musk wyraził nadzieję, że dzięki pojmaniu Nicolasa Maduro, Wenezuelczycy wreszcie będą mogli osiągnąć dobrobyt, na jaki zasługują.

Elon Musk przeciwny Maduro

Musk od lat jest krytykiem reżimu w Caracas. Po wyborach w Wenezueli w 2024 r. wielokrotnie oskarżał Maduro i jego najbliższe otoczenie o sfałszowanie wyborów prezydenckich.

W wywiadach Elon Musk wskazywał na fakt niegospodarności reżimu kierowanego przez Nicolasa Maduro, odnotowując, że władze w Caracas nie potrafią wykorzystać korzyści płynących z zasobności Wenezueli w liczne surowce.

Atak USA na Wenezuelę

W sobotę rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli w celu ujęcia przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro, i postawienia go przed sądem w USA.

Schwytany przywódca Nicolas Maduro Źródło: Reuters

W wyniku operacji wojskowej Amerykanie aresztowali wraz z Maduro jego żonę, Cilię Flores. Oboje zostali w sobotę przewiezieni do Nowego Jorku, gdzie w poniedziałek mają stanąć przed sądem w związku z oskarżeniami o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

