Marc Jacobs sprzedany. Gigant luksusu tnie portfolio po kryzysie Oprac. Jan Sowa |

Bernard Arnault, najbogatszy człowiek świata 2023

Koncern LVMH należący do Bernarda Arnaulta sprzedał markę modową Marc Jacobs w transakcji wartej około 850 mln dolarów, według danych Reutersa. Nabywcą kultowego brandu jest amerykańska firma WHP Global, właściciel takich marek, jak rag & bone, G-Star, Joe’s Jeans czy ceniony dom mody Vera Wang.

To kolejna sprzedaż aktywów w ostatnich latach. Wcześniej LVMH pozbyło się między innymi marki streetwearowej Off-White, mniejszościowego udziału w Stella McCartney oraz działalności związanej z handlem podróżnym w Chinach.

Marc Jacobs miał jednak szczególne znaczenie dla grupy. Projektant odegrał ważną rolę w budowie pozycji Louis Vuitton jako globalnej marki modowej.

- Marc Jacobs to nie tylko kolejna nazwa. Pomógł zdefiniować nowy model działania Louis Vuitton - powiedział strateg rynku luksusowego Claudio Navarro.

- To sygnał dyscypliny w trudniejszym cyklu dla rynku dóbr luksusowych. Nawet najmocniejsi gracze muszą być bardziej selektywni - dodał.

French luxury group LVMH has agreed to sell fashion brand Marc Jacobs to a joint venture between brand manager WHP Global and apparel company G-III Apparel Group, which are raising up to $850 million to fund the deal, the companies said

Największe marki odpowiadają za większość zysków

LVMH kontroluje ponad 70 marek z segmentów mody, biżuterii, alkoholi i kosmetyków. Jednocześnie zdecydowana większość przychodów i zysków operacyjnych pochodzi z niewielkiej grupy brandów, takich jak Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany czy Bulgari.

LVMH stawia na najbardziej prestiżowe marki

Sprzedaż 80-procentowego udziału w Marc Jacobs ma być sygnałem, że LVMH chce mocniej koncentrować się na najbardziej luksusowych i historycznych markach.

To rodzi pytania o przyszłość mniejszych marek, takich jak Kenzo czy Pucci. Reuters informuje również, że grupa rozważa potencjalną sprzedaż Fenty Beauty należącej do Rihanny.

- LVMH komunikuje rynkowi, że nie będzie już wspierać segmentu, który stracił zaufanie klientów aspiracyjnych pod względem polityki cenowej - powiedział strateg marek Rafael Carlesso.

Jednocześnie konkurencja na rynku dóbr luksusowych rośnie. Chanel ma notować bardzo mocny początek 2026 roku dzięki zainteresowaniu wokół nowego dyrektora kreatywnego Matthieu Blazy’ego. Według analityków Morgan Stanley marka może przejąć około 30 proc. wzrostu sprzedaży w segmencie mody i galanterii skórzanej kosztem konkurentów, takich jak Louis Vuitton i Dior.

Możliwe kolejne przejęcia

Reuters zwraca uwagę, że sprzedaż marek w obecnych warunkach rynkowych nie jest łatwa. LVMH potrzebowało około dwóch lat, aby znaleźć kupca na Marc Jacobs.

Jednocześnie ograniczanie portfolio może stworzyć przestrzeń do kolejnego dużego przejęcia. Ostatnią wielką transakcją grupy był zakup Tiffany & Co. za 16 mld dolarów ponad pięć lat temu.

Największa okazja może pojawić się we Włoszech. Według Reutersa zmarły projektant Giorgio Armani wskazał w testamencie LVMH, L’Oreal oraz EssilorLuxottica jako preferowanych kupców dla swojego domu mody w ramach dwuetapowej sprzedaży.

- Mniej istotne marki nie będą już automatycznie utrzymywane przy życiu - ocenił zarządzający portfelem w DWS Stefan Bauknecht.

