Sukcesja w rodzinie najbogatszego człowieka na świecie

Bernard Arnault, najbogatszy człowiek na świecie, prezes koncernu marek luksusowych LVMH, ma 74 lata i według doniesień medialnych sonduje, które z jego pięciorga dzieci zastąpi go na stanowisku. Sidney Toledano, dyrektor generalny domu mody LVMH, podkreślił jednak w "The Journal", że dzieci Bernarda Arnaulta świetnie się dogadują. Dodał, że nie ma gwarancji, iż któreś z nich zastąpi najbogatszego człowieka na świecie w zarządzaniu luksusowym imperium.

Spekulacje odnośnie sukcesji

Kto zastąpi Bernarda Arnaulta?

"Każde z piątki dzieci Bernarda Arnaulta zajmuje obecnie wysokie stanowiska we francuskim koncernie. Na sukcesję muszą jednak jeszcze poczekać. W zeszłym roku zmieniono regulamin koncernu i wydłużono okres z 75 do 80 lat okres, do którego dyrektor generalny może obejmować swoje stanowisko" - pisze "The Guardian".