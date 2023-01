Córka najbogatszego człowieka na świecie stanie na czele legendarnego domu mody

Najbogatszy człowiek świata Bernard Arnault zadecydował, że jego córka Delphine obejmie stanowisko dyrektorki generalnej Diora - podał koncern LVMH. To druga co do wielkości marka wchodząca w skład modowego imperium.

"Każde z piątki dzieci Bernarda Arnaulta zajmuje obecnie wysokie stanowiska we francuskim koncernie. Na sukcesję muszą jednak jeszcze poczekać. W zeszłym roku zmieniono regulamin koncernu i wydłużono okres, do którego dyrektor naczelny może obejmować swoje stanowisko z 75 do 80 lat" - pisze "The Guardian".