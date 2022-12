Bernard Arnault najbogatszym człowiekiem świata. Jak zdobył fortunę szacowaną na 188 mld dolarów

Bernard Arnault, znany do tej pory jako najbogatszy Europejczyk, na początku grudnia został ogłoszony najbogatszym człowiekiem świata. Choć według części mediów został ponownie zdetronizowany przez Elona Muska, dane przedstawione przez "Forbesa" nie pozostawiają wątpliwości, że Arnault zgromadził rekordowy majątek. Na czym zbudował szacowaną na 188 miliardów dolarów fortunę?

Elon Musk, najbogatszy człowiek świata od 2021 roku, miał spaść na drugie miejsce po gwałtownej zniżce wartości jego udziałów w Tesli w tym roku. Wartość majątku Muska szacuje się obecnie na ok. 178 miliardów. Według agencji Bloomberg i magazynu "Forbes" nowy najbogatszy człowiek na Ziemi, Bernard Arnault, posiada majątek o wartości ok. 188 miliardów dolarów. Francuska polityczka Clemence Guette odnotowała na Twitterze, że w 2022 roku majątek Arnaulta powiększył się o 28,7 miliarda dolarów, co oznacza, że każdej minuty zarobił ok. 916 dolarów.

Siedemdziesięciotrzyletni Francuz jest właścicielem koncernu Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), jednego z największych światowych producentów dóbr luksusowych, obejmującego ok. 70 marek, w tym Louis Vuitton, Sephora, Tiffany & Co, Fendi, Dior, Marc Jacobs, Loewe czy Dom Perignon.

2,6 miliarda dolarów na zakup akcji

Pochodzi z miasta Roubaix na północy Francji. Studiował inżynierię na École Polytechnique, jednej z najbardziej prestiżowych szkół wyższych we Francji. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w firmie budowlanej swojego ojca. Stanął na jej czele w 1978 roku, by po kilku latach przejąć dom mody Christian Dior za kwotę 15 milionów dolarów. Niedługo później kupił dom mody Celine. Jak odnotował "Business Insider", pod koniec lat 80. Arnault zapowiedział, że jego celem jest prowadzenie największej firmy produkującej dobra luksusowe na świecie w ciągu dekady. Wydał 2,6 miliarda dolarów na zakup akcji Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) i do 1989 roku stał się największym akcjonariuszem firmy oraz jej prezesem i dyrektorem generalnym.

Bernard Arnault MARTIN BUREAU/EPA/PAP

"Forbes" w 2013 roku oszacował wartość jego majątku na 29 miliardów dolarów. Pięć lat później były to już 72 miliardy. LVMH w 2019 roku przeznaczył 3,2 miliarda dolarów na zakup luksusowej grupy hotelarskiej Belmond, która jest właścicielem lub zarządza 46 hotelami. Dwa lata później koncern za 15,8 miliarda dolarów przejął amerykańską firmę jubilerską Tiffany & Co, co uznano za największe przejęcie luksusowej marki w historii. W 2021 majątek biznesmena szacowano już na 150 miliardów dolarów.

Rodzinne imperium finansowe

Arnault ma pięcioro dzieci: dwoje z pierwszą żoną, Anne Dewavrin, i troje z obecną, Helene Mercier. Z niektórymi dziećmi współpracuje na co dzień. Delphine Arnault, jego najstarsza córka, jest wiceprezes wykonawczą firmy Louis Vuitton i uchodzi za potencjalną spadkobierczynię imperium LVMH. Jej młodszy brat, Antoine Arnault, stoi na czele marek odzieżowych Berluti i Loro Piana, obie należą do koncernu LVMH. Alexandre, syn Bernarda Arnault i Helene Mercier, był z kolei dyrektorem generalnym firmy Rimowa, również będącej częścią imperium finansowego najbogatszego człowieka świata. Od roku piastuje funkcję wiceprezesa Tiffany & Co do spraw produktów i komunikacji.

Karl Lagerfeld, Bernard Arnault i Helene Mercier w 2018 roku Laurent Zabulon/Abaca/PAP

Miliarder jest miłośnikiem i kolekcjonerem sztuki. W swoich zbiorach posiada dzieła takich twórców, jak Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol czy Pablo Picasso. O względy swojej obecnej żony, która jest pianistką, miał zabiegać grając dla niej na fortepianie Chopina. Mieszka w historycznym centrum Paryża, jest też właścicielem rozległej posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie w przeszłości widywano go podczas meczów tenisowych. Według portalu "The Real Deal" wydał też ponad 96 milionów dolarów na zakup nieruchomości w Los Angeles.

Autor:wac//az

Źródło: Forbes, Business Insider, tvn24.pl