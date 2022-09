Berlin przejmuje kontrolę nad ważną rafinerią, zakupem zainteresowany ma być Orlen. Jest stanowisko kanclerza

czytaj dalej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zachęca do oszczędzania. - Musimy jeszcze sporo się nauczyć, jeżeli chodzi o te dobre nawyki, wyłączanie, włączanie światła, nietrzymanie ładowarek, ogrzewanie na poziomie niższych temperatur - powiedziała szefowa MKiŚ w Radiu ZET. Jak przyznała, sama obniżyła temperaturę w domu, do 17 stopni Celsjusza w przestrzeniach wspólnych oraz 19 stopni w tych bardziej użytkowanych pomieszczeniach. - Można się do tego przyzwyczaić, to też jest zdrowa temperatura dla organizmu - podkreśliła Moskwa.