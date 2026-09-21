Ze świata "Najpoważniejszy problem społeczny". Wygrali wybory i zapowiadają nacjonalizację Oprac. Paulina Karpińska |

Niemiecka prasa o wynikach wyborów w Niemczech. Relacja Natalii Madejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Eralp w kampanii koncentrowała się na rosnących kosztach wynajmu mieszkań. Po ogłoszeniu wyniku wyborów zapowiedziała realizację swojej głównej obietnicy: nacjonalizację prywatnych spółek mieszkaniowych, które kontrolują znaczną część zasobów mieszkaniowych Berlina.

"Wspólnie zmieniamy Berlin"

Wynik radykalnie lewicowego ugrupowania, niemal dwukrotnie lepszy od rezultatu sprzed czterech lat, może sprawić, że Eralp zostanie pierwszą burmistrzynią Berlina wywodzącą się z Die Linke. Formacja powstała 36 lat temu na bazie dawnej komunistycznej partii NRD, deklaruje chęć porozumienia z Rosją i jest na dobrej drodze do przejęcia władzy w lokalnym samorządzie kierowanym do tej pory przez CDU.

- Od dziś wspólnie zmieniamy Berlin - powiedziała Eralp do świętujących zwolenników partii w stolicy Niemiec.

"Najpoważniejszy problem społeczny"

45-letnia Eralp to córka lewicowych, tureckich emigrantów. Jej zdaniem coraz trudniejsza sytuacja na rynku najmu jest "najpoważniejszym problemem społecznym Berlina". Właśnie do tej kwestii odniosła się w pierwszym wystąpieniu po zamknięciu lokali wyborczych.

Zapowiedziała realizację planu nacjonalizacji prywatnych spółek mieszkaniowych oraz "wyeliminowanie spekulacji z Berlina". Powołała się przy tym na referendum z 2021 roku, w którym 58 proc. głosujących Berlińczyków opowiedziało się za wprowadzeniem przepisów umożliwiających nacjonalizację.

Nie jest jednak jasne, czy plan zakładający przejęcie przez państwo około 220 tys. mieszkań, zostanie ostatecznie wdrożony. Sekretarz generalny socjaldemokratycznej partii SPD Tim Kluessendorf ocenił, że nacjonalizacja spółek mieszkaniowych kosztowałaby około 20 mld euro. Przejęcie ich aktywów przez państwo wiązałoby się bowiem z wypłatą odszkodowań.

Głos Niemców

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Infratest dimap na obszarze całych Niemiec wykazał, że za takim rozwiązaniem opowiada się 37 proc. ankietowanych.

Wybory w Berlinie odbyły się w niedzielę, tego samego dnia, gdy AfD, po sukcesie odniesionym 6 września w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, zajęła pierwsze miejsce także w wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Partia uzyskała również najlepszy wynik w swojej historii w Berlinie.