Ze świata "Ceny prawdopodobnie osiągnęły już maksimum". Obniżki pod znakiem zapytania Bartłomiej Ciepielewski

Ceny paliw wzrosły w czasie wojny między USA i Izraelem a Iranem oraz w wyniku irańskich ataków na sąsiednie kraje. Sytuacja ta tworzy polityczne trudności dla prezydenta Donalda Trumpa przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, w których jego Partia Republikańska będzie bronić niewielkiej większości w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Paliwa pozostaną drogie na dłużej

- Benzyna poniżej 3 dolarów za galon może się pojawić jeszcze w tym roku, ale może też dopiero w przyszłym. Jednak ceny prawdopodobnie osiągnęły już maksimum i zaczną spadać - powiedział Wright, cytowany przez Reutersa.

Urzędnicy administracji Trumpa mają różne opinie na temat tego, jak mogą zmieniać się ceny paliw. Sekretarz Skarbu Scott Bessent przewidywał w zeszłym tygodniu, że ceny benzyny spadną latem do około 3 dolarów za galon. Wright z kolei zaprezentował bardziej ostrożną prognozę, zakładającą utrzymanie wyższych cen przez dłuższy czas.

Sam Trump stwierdził, że ceny mogą pozostać wysokie aż do listopada. Wszyscy jednak zgodnie przewidują, że po zakończeniu wojny z Iranem ceny paliw ostatecznie spadną.

- Cena poniżej 3 dolarów za galon to, w ujęciu realnym, wynik bardzo dobry. Na pewno do tego wrócimy - podkreślił Wright.

Aktualne ceny i skutki dla rynku

Średnia cena galonu zwykłej benzyny w niedzielę wynosiła 4,05 dolarów - według szacunków AAA (American Automobile Association) - w porównaniu z 3,16 dolarów rok wcześniej. Wzrost cen paliw odbija się także na innych sektorach gospodarki, zwłaszcza w transporcie lotniczym.

Wpływ wojny na dostawy ropy skłonił linie lotnicze do ostrzegania przed możliwym niedoborem paliwa lotniczego. Sekretarz transportu USA Sean Duffy zapewnił jednak, że paliwo stanie się bardziej dostępne w miarę wygaszania konfliktu z Iranem.

- Tak więc, tak - niewielkie zakłócenie, miejmy nadzieję, że krótkotrwałe, ale w dłuższej perspektywie podróżowanie stanie się tańsze dla Amerykanów dzięki spadkowi cen paliwa lotniczego - powiedział Duffy.

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie

Amerykańscy urzędnicy mają przybyć w poniedziałek do Pakistanu na dalsze negocjacje dotyczące zawieszenia broni.

"Oferujemy bardzo uczciwą i rozsądną umowę i mam nadzieję, że ją przyjmą, ponieważ jeśli nie, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i każdy most w Iranie" - napisał w mediach społecznościowych.

