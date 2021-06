Kolejny kraj rozpoczął wydawanie paszportów covidowych

Cyfrowe zaświadczenia Covid od środy zaczęły być wydawane w Belgii. Tak zwane paszporty covidowe potwierdzają zaszczepienie, negatywny wynik testu PCR lub przejście infekcji - ma to ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej. Unijne Certyfikaty Covid mają być honorowane na terenie całej Wspólnoty od 1 lipca.

Belgijskie władze potwierdziły w środę możliwość uzyskania certyfikatu. Jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej. Posiada kod QR, zawierający niezbędne informacje, oraz cyfrową pieczęć gwarantującą autentyczność. Dokument jest darmowy.

Unijne Certyfikaty Covid

Do otrzymania certyfikatu są uprawnieni wszyscy, którzy zostali zaszczepieni w Belgii przeciwko COVID-19 (niezależnie od tego, czy otrzymali jedną czy dwie dawki), osoby z ujemnym wynikiem testu PCR (przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny wcześniej) lub osoby, które przeszły infekcję i mają na to dowód w postaci testu wykonanego od 11 do 180 dni wcześniej.