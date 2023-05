"Przeszukaj swoje szuflady, albowiem możesz być bogaty, nawet o tym nie wiedząc"

czytaj dalej

Okazuje się, że niektórzy producenci zmienili skład w ten sposób, że w paczce jest więcej warzyw, które są tańsze. Na przykład część papryki w mrożonej mieszance została zastąpiona przez większe ilości marchwi - wytłumaczył w rozmowie z TVN24 Biznes ekonomista Witold Orłowski, odnosząc się do skimpflacji. Zaznaczył, że producenci testują do jakiej granicy można ograniczyć wykorzystanie droższych składników po to, abyśmy nie zauważyli, że to wyraźnie gorszy produkt. Z kolei downsizing, czyli to, że opakowanie pozornie wygląda tak samo, ale jego zawartość jest mniejsza ocenił jako "rodzaj gry". - Wszyscy mamy z nim na co dzień do czynienia - podkreślił.