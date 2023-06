"Holenderski sposób otwierania drzwi auta". Belgia chce zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów

W izbie niższej belgijskiego parlamentu flamandzcy socjaldemokraci (Vooruit) złożyli projekt ustawy o wprowadzeniu obowiązku tak zwanego holenderskiego sposobu otwierania drzwi samochodu. Ma to doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem rowerzystów, którzy trafiają do szpitali w wyniku nagłego otwarcia drzwi auta.

Jak podaje belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego Vias, każdego roku do belgijskich szpitali trafia około 300 rowerzystów rannych w wyniku nagłego otwarcia drzwi samochodu. W ubiegły czwartek ranny w ten sposób rowerzysta trafił do szpitala w Gandawie w stanie krytycznym, podaje dziennik "Het Nieuwsblad".

Holenderski sposób otwierania drzwi

Od początku 2022 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzony został obowiązek nazywany "holenderskim zasięgiem" (Dutch reach) lub też "holenderskim sposobem otwierania drzwi". Polega on na tym, iż drzwi samochodu otwierane są ręką, która znajduje się najdalej od drzwi, co zmusza kierowcę do obejrzenia się przez ramię. W ten sposób może on dostrzec zbliżającego się rowerzystę.