Ogólnokrajowy strajk. Utrudnienia i odwołane loty

Lotnisko poinformowało, że dojdzie również do zakłóceń przylotów , ponieważ obsługa naziemna i personel ochrony dołączą do strajku w proteście przeciwko rządowej reformie emerytur i rynku pracy.

Strajk w Belgii

W poniedziałek, 31 marca w Belgii ogłoszono strajk generalny. Po raz pierwszy poinformował o tym "Le Soir", a później potwierdziły to związki zawodowe.

Jest to strajk przeciw serii środków zaproponowanych przez rząd federalny, które - jak podał portal "The Brussels Time" - związki zawodowe uznały za "deklarację wojny" przeciwko pracownikom.

Rząd Belgii wprowadził niedawno reformę podwyższającą wiek emerytalny z 65 do 66 lat od 1 stycznia 2025 r., a następnie do 67 lat do 2030 r. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1960 r. nadal mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat.